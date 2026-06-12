Franco Colapinto, entre los mejores del primer ensayo libre en Barcelona

El argentino sacó muy buenas referencias en el comienzo de la jornada.

Sólido primer paso del argentino Franco Colapinto (Alpine) en el circuito de Montmeló (Barcelona), donde este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de España de Fórmula 1, el séptimo compromiso de la temporada 2026.

El pilarense cerró una buena actuación en el primer ensayo libre del viernes, completando 28 vueltas y ubicándose en el 10° puesto con 1m 17s 893, a poco más de un segundo y medio de George Russell (Mercedes), el más rápido de la tanda.

El argentino, que viene de ser 14° en Mónaco, inició el ensayo con neumáticos medios y luego calzó la gama blanda, con la cual plasmaría su mejor registro sobre los 4.657 metros del trazado catalán, inaugurado en 1991.

Satisfactorio primer paso, algo muy necesario para el volante nacional luego del paso en falso en Montecarlo, donde las prestaciones de su Alpine estuvieron lejos de lo ideal. Aunque, vale aclarar, en esta tanda faltaron varios de los referentes de la parrilla (ver abajo).

That's a wrap for FP1, here's the top three 👇



1️⃣ George

2️⃣ Oscar

3️⃣ Charles #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/upm6AmepNY — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Lo dicho, el inglés Russell marcó el ritmo de la sesión, situándose por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari); los tres, encerrados en medio segundo de diferencia.

Detrás, Max Verstappen (Red Bull), Leonardo Fornaroli (McLaren), uno de los jóvenes volantes reserva que aceleró en la FP1; Paul Aron (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Dino Beganovic (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el mencionado Colapinto, cerraron el Top 10.

Para destacar, los casos de Fornaroli, Aron y Beganovic, los jóvenes reserva que tomaron la posta en la FP1 en reemplazo de los titulares (tal como lo estipula en reglamento FIA), haciendo un gran papel. También cumplieron ese requisito Ayumu Iwasa (Red Bull), Frederik Vesti (Mercedes), Colton Herta (Cadillac) y Luke Browning (Williams).

La segunda práctica libre se llevará a cabo desde las 12 de nuestro país.