Serias denuncias en un juicio por un corte de ruta en El Chañar

Entre el 18 y el 31 de agosto del 2020 hubo seis cortes de la ruta provincial 7 y de la picada 5 en San Patricio del Chañar, en Neuquén, por parte de un grupo de 30 personas que reclamaban puestos de trabajo. Una de esas personas llegó a juicio oral, y este viernes serán los alegatos. La fiscalía y la querella lo acusarán por entorpecimiento a las vías de comunicación mientras que la defensa pedirá su absolución.

Lo más interesante de las dos jornadas que lleva el juicio, que comenzó el miércoles ante la jueza Carina Álvarez, fue el (esperado y) marcado contraste entre la versión de la policía, de las empresas afectadas y del delegado del gremio de la construcción Uocra, por un lado, y la visión que aportó el líder piquetero sometido a juicio por el otro, Facundo Jara.

Jara, que no pertenece de manera orgánica a ningún sindicato, recibió ofrecimientos de aceptar una condena en suspenso pero él se empecinó en que se realice el juicio, según reveló el defensor jefe Fernando Diez. Quiere que lo juzguen y declaren inocente. Durante una de las audiencias denunció graves irregularidades en el manejo de las bolsas de trabajo y las contrataciones de los obreros.

Los hechos y la acusación

La acusación la impulsan la fiscal Paula González, la asistente letrada Noelia Stillger, y el abogado querellante Elio García, quien representa al dirigente de la Uocra Juan Acsama. Un año antes de estos cortes de ruta, Acsama fue baleado de gravedad en un enfrentamiento entre facciones del gremio.

Según resumió la fiscal González, los cortes de ruta ocurrieron los días 18, 24, 26, 27, 28 y 31 de agosto del 2020, en plena pandemia. Participaron alrededor de 30 personas de las que sólo fueron identificadas dos: Ernesto Rifo, ya fallecido, y el hoy imputado Jara, quien asegura no haber caminado nunca con el anterior.

El reclamo era por una mesa de negociación para obtener puestos de trabajo en la empresa Contreras, en esa época encargada de una obra para Shell en el área hidrocarburífera Sierras Blancas. Los manifestantes aseguraban que se priorizaba a obreros de otras provincias, y no se contrataba mano de obra local.

Presiones del Ejecutivo

La fiscalía llevó como testigos a comisarios de Delitos Económicos que investigaron el corte, quienes admitieron que «había mucha presión del Ejecutivo provincial sobre la Jefatura, y del intendente Leandro Bertoya» para que el conflicto se destrabara.

El defensor Diez preguntó de qué manera se manifestaba esa presión del Ejecutivo provincial, y el comisario mayor Mauricio Pamich dijo que no sabía. Pero sí aclaró que Bertoya «llamaba por teléfono todos los días de manera eufórica» como «desbordado».

Perjuicios económicos (I)

Pamich se encargó de destacar «los perjuicios económicos» que le causan los cortes de ruta a las personas y las empresas. Aclaró que el piquete impedía el paso solamente de los vehículos vinculados con la industria petrolera, y dijo que había caminos alternativos.

Otro comisario, Mario Muñoz, señaló que las empresas no los utilizaban por una cuestión vinculada con la cobertura de los seguros. «Preferían pagar dos transportes y hacer trasbordo de personal en el corte», señaló.

También hablaron del perjuicio económico representantes de las empresas Contreras y Shell, citadas como testigos.

Acto con 400 personas

Declaró Juan Acsama, delegado de la Uocra en El Chañar y querellante en la causa contra Jara. Dijo que un indeterminado «ellos» cortan las rutas «inventando que no toman mano de obra local, y eso no es cierto».

Admitió que en agosto del 2020, en plena pandemia, participó de un acto con el intendente Bertoya en un polideportivo en el que se reunieron 400 personas, en abierta violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid. «Fue un error, pero queríamos demostrarle a Jara que estaba mintiendo cuando decían que no tomaban mano de obra del Chañar», explicó.

Acsama afirmó que «ellos no buscan una mesa de diálogo, sino que entren (a trabajar) los que ellos quieren».

«Favoritismo y amiguismo»

Como el meme del Hombre Araña que se señala a sí mismo, el imputado Jara acusó de idénticos vicios a Acsama: «en los gremios hay favoritismo, amiguismo, y cuando alguien te marca no conseguís más trabajo», aseguró.

Jara hizo uso de su derecho a hablar y no contestar preguntas de la fiscal ni del querellante. Señaló que «si ellos (por el gremio, o el gobierno, o ambos, no quedó claro) hubieran respondido como debían, yo no hubiera hecho tantos cortes de ruta».

Perjuicios económicos (II)

En réplica a otro de los cuestionamientos, indicó que «cuando hablan del daño económico (que provocan los piquetes), quisiera preguntarle a las empresas por el daño económico que les hacen a nuestras familias cuando se van después de haber explotado nuestro suelo. De eso no se habla, y tampoco de que las obras duran de seis meses a dos años» y a veces se terminan en menos tiempo «porque traen gente de afuera» para apurar la finalización.

Luego señaló que el gremio Uocra obliga a los trabajadores a afiliarse, pero denunció: «se quedan con la primera quincena, o te dicen ‘querés trabajo vení y revocame la casa, levantame una pared’. Los dirigentes viven de la necesidad de la gente».

Reducción salarial

Explicó por otra parte que «por ejemplo yo soy oficial amolador. Termina la obra, entro a trabajar en otra, y empiezo como ayudante. Gano 10.000, 30.000 pesos menos durante meses, hasta que recupero la categoría. Multipliquen eso por 100 trabajadores».

«Con esa excusa -añadió- te dicen que no hay mano de obra local y traen gente de afuera, de otras provincias, de otros países».

En tono más íntimo, Jara dijo que «me crié con los ‘no vas a poder’. Yo peleo por un derecho a trabajar, soy solo una persona, no tengo título de nada, no estoy apoyado por nadie. Lamentablemente este es un mundo donde el que no traiciona no llega a ningún lado. Yo por eso no estoy en ningún lado».

Este viernes serán los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa. Luego se conocerá el veredicto de la jueza Carina Álvarez.