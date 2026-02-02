Sin acuerdo: finalizó la mediación por el conflicto en la Cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén

La fiscalía de Neuquén finalizó la instancia de mediación que había abierto para intentar resolver el conflicto surgido en la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena, de la ciudad capital.



La decisión fue informada hoy por la mañana a las partes involucradas por la responsable de la oficina de Mediación y Conciliación, Cecilia Basterrechea. Se firmó un acta que dio por concluido el proceso tras considerar que, pese a las gestiones realizadas, “no hubo avances que guarden proporción con la prioridad y urgencia que la complejidad del conflicto demanda”.

De la reunión participaron abogados de socios y socias de la cooperativa, representantes del Poder Ejecutivo (el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos) y autoridades de la institución.

A través del acta se dejó constancia de que «dicha resolución será informada a los socios que así lo requieran», y se instó a los referentes presentes a transmitir formalmente lo resuelto a las personas que representan.

La de hoy constituye la segunda ocasión en que la oficina de Mediación y Conciliación cierra un proceso de diálogo por este caso.

En octubre del año pasado se había adoptado la misma resolución, luego de que una de las partes decidiera no seguir participando. Sin embargo, días después el espacio fue reabierto con el acuerdo de todos los sectores y continuó la búsqueda de una solución.

El caso será derivado a la fiscalía de Delitos Económicos, donde existe una denuncia por el delito de estafa.