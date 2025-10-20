Fallida mediación por las 127 Hectáreas en Neuquén: una de las partes anunció su retiro del proceso

El proceso de mediación por el conflicto de la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén sufrió un duro revés este lunes, a solo un par de semanas de haber empezado. Un sector de los damnificados, que había sido convocado junto a los directores de la organización y funcionarios del Gobierno provincial, aseguró que su retiro del proceso ante «la ausencia e propuestas concretas» para arribar a un entendimiento.

Las partes habían sido citadas para esta mañana en la Ciudad Judicial. El encuentro comenzó a las 9 y se extendió por poco más de dos horas, cuando los abogados de los presuntos estafados comunicaron la falta de avances en las conversaciones.

Durante la semana pasada la subdirectora de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Cecilia Basterrechea, mantuvo reuniones con los denunciantes, integrantes de la conducción de la cooperativa y funcionarios del ministerio de Gobierno que conduce Jorge Tobares.

Por la predisposición inicial de los tres actores, se decidió llamar a cita conjunta para este lunes, pero la falta de acercamiento terminó por frustrar la reunión.

Fallida mediación por la Cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén: habló Jorge Salas

Jorge Salas, presidente de la cooperativa y uno de los principales apuntados por el grupo de los damnificados, lamentó «que se hayan levantado de la mediación», aunque aseguró que desde su organización continuarán conversando con el Gobierno para activar un pago que, según dijo, está adeudado desde hace años y permitiría retomar los desarrollos pendientes.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desmintió varias de las acusaciones en su contra y dijo que nunca se recibieron pagos por casas o lotes, sino que se trataron de «contribuciones puntuales» para que la cooperativa pudiera realizar trabajos en un momento de escasez económica.

«Acá nadie pagó nada», indicó, al referirse al principal reclamo contra su organización, que derivó en causas penales y civiles.

La audiencia se realizó este lunes por la mañana. Foto: Matías Subat.

Según adelantó, durante esta semana mantendrán encuentros con representantes del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para regularizar la situación de la cooperativa. «Entre mañana o el miércoles», precisó.

El proceso podría incluir un reconocimiento económico a las 127 Hectáreas por los activos que ya se levantaron en La Sirena. «Así, podríamos seguir con los servicios que tenemos pendientes«, sostuvo Salas. La otra opción es que la Provincia «directamente tome los activos y se encargue de finalizar las obras», añadió.

En el predio de La Sirena, ubicado al sur de la avenida Mosconi de la capital provincial, se construyeron 108 dúplex, de los cuales unos 10 lograron ser adjudicados. Pero la falta de fondos paralizó la terminación del resto.

De llegar a un acuerdo, el ex director de Hábitat y Urbanismo de la provincia afirmó que sería posible terminar las viviendas y, además, facilitar alrededor de 600 lotes con servicios. Ese desarrollo ya tiene un primer plano elaborado, que, de todas formas, todavía debe recibir el visto bueno de la municipalidad.

«Por lo que nos dijeron, el sector de los supuestos damnificados se retiró porque querían meter a todos ahí y eso no se podía. Hay gente que viene registrada de antes y está esperando desde hace tiempo por su terreno», agregó.

Cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén: piden avanzar con la causa penal

Tras la audiencia de esta mañana, los socios que acusaron a la cooperativa por presuntas irregularidades decidieron manifestarse en Casa de Gobierno en reclamo de una respuesta por parte del Ejecutivo.

Mariano Mansilla, el abogado que los representa, cuestionó «la ausencia de propuestas» en la reunión. Y adelantó que lo más probable es que la instancia de mediación «sea finalizada» y que los legajos del caso se reenvíen a la Fiscalía de Delitos Económicos para que prosiga la causa penal.

Consultado por este último proceso, indicó que la medición «suspendió los plazos», aunque aclaró que «volverán correr inmediatamente después de declararse levantada».

«Ya estamos preparando la audiencia de formulación de cargos contrarreloj», sostuvo.

La cooperativa fue embargada a principios de año, poco después de conocerse las primeras acusaciones en su contra. Mansilla había indicado en su momento que las causas habían sido divididas en cuatro, tanto en el fuero civil como en el penal.

De momento, no se ha conocido un pedido formal para una audiencia de formulación de cargos.