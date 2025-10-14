Abren una mediación por la cooperativa 127 hectáreas en Neuquén y buscan lotes para resarcimiento

El conflicto judicial alrededor de la cooperativa 127 hectáreas podría llegar a una resolución, al menos parcial, a través de una instancia de mediación entre las partes. El proceso se inició la semana pasada y abarca al gobierno de Neuquén, a la propia organización conducida por Jorge Salas y a los damnificados.

Este grupo fue el último en reunirse con la subdirectora de Mediación y Conciliación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Cecilia Basterrechea, quien previamente ya lo había hecho con los abogados de la cooperativa y funcionarios del ministerio de Gobierno, a cargo de Jorge Tobares.

Mediación por la cooperativa 127 hectáreas en Neuquén: cuál es el objetivo

Mariano Mansilla, cuyo estudio representa a los asociados que iniciaron acciones legales, dijo que el proceso está encaminado, pero que aún restan cuestiones centrales para arribar a un acuerdo.

Según explicó el abogado, generalmente, los procesos de mediación tienen por objetivo conseguir un acuerdo total, para de esa manera cerrar el proceso judicial y archivar la causa. En este caso, «dependerá del grado de entendimiento al que se llegue», adelantó.

En el encuentro con la mediadora su equipo presentó los convenios firmados entre los socios y la cooperativa. La intención fue exhibir «un piso de negociación» a favor de los afectados, que iniciaron acciones legales por presuntas estafas con la venta de dúplex y lotes.

Las causas penales fueron divididas en cuatro, al igual que las civiles. El número respondió a los diferentes desarrollos de la cooperativa: Loteo La Meseta, Coneu, Futuros Desarrollos y Sirena Unificada.

Cooperativa 127 hectáreas: «Hay espacio para 600 lotes»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el abogado que representa al grupo de denunciantes indicó que, por ahora, las tres partes «mostraron predisposición» para continuar las conversaciones.

Una opción para los damnificados sería obtener lotes con servicios como resarcimiento. El fraccionamiento, explicó Mansilla, se podría hacer en el mismo predio del barrio La Sirena, donde se ubican los dúplex que quedaron a medio terminar.

«Hay espacio como para generar unos 600 lotes, por lo que podríamos cubrir a los asociados que habían llegado a pagar una casa o un terreno». Este grupo abarca a unos 340 asociados. «Es gente que puso en juego todos sus ahorros y hoy está sin nada». sumó el abogado.

El letrado y exdiputado provincial, sin embargo, manifestó dudas sobre algunos puntos en discusión. Sobre todo, por el rol que tendrá el gobierno neuquino, al que le exigen un compromiso «económico» para la realización de los servicios en los terrenos que se podrían distribuir.

«No queremos que solo sean un árbitro del proceso«, añadió.

Cooperativa 127 hectáreas y los pasos a seguir

Anticipó, en el final, que durante los próximos días podría llevarse adelante un encuentro tripartito entre los abogados que representan a Salas, los de su estudio y el equipo del ministerio de Gobierno, bajo la coordinación del área de Mediación del Ministerio Público Fiscal.

Las denuncias por supuestos desmanejos y estafas habían motivado varios pedidos de intervención al directorio de la cooperativa. Uno de ellos, incluso, se realizó a nombre de la Legislatura.

Respecto al plano judicial, también hubo movimientos. En junio pasado se realizó una audiencia, que contó con la presencia de Salas, sus abogados y el equipo de la Fiscalía de Delitos Económicos, al que se le dio un pazo de cuatro meses para avanzar con la investigación y decidir una eventual formulación de cargos.

Los bienes y las cuentas bancarias de la cooperativa, vale recordar, se encuentran embargadas desde principios de año.