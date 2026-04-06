Dos exintendentes llegan a juicio en mayo por la causa Techo Digno

Los exintendentes de Sierra Grande Renzo Tamburrini (PJ) y Nelson Iribarren (Cambiemos) llegarán el 18 de mayo a juicio oral y público en Viedma, junto a exfuncionarios de sus gestiones, por la causa que investiga el presunto delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso.

Además de los exjefes comunales que intervinieron en la administración del plan de viviendas Techo Digno entre los años 2014 y 2015 en el municipio de Sierra Grande, están imputados Mauro Tamburrini, Ernesto Noel, Miguel Ángel Mesa y Claudia Albadiño, quienes ocuparon distintos cargos ejecutivos en la comuna.

En la causa original también se encontraba involucrado Guillermo Luis Gazzia, titular de la empresa Construcciones Normalizadas Viedma, quien accedió a una suspensión de juicio a prueba.

El juicio está previsto realizarse en Viedma a partir del 18 de mayo y será el cuarto en el marco de los expedientes de la megacausa Techo Digno en Río Negro. Los otros tres exintendentes que llegaron a esta instancia fueron absueltos: Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini (Bariloche); y Oscar Reggioni (Fernández Oro).

La fiscalía propuso en su momento unos 25 testigos para la instancia de juicio oral y público.

En la causa de Sierra Grande se estimó un perjuicio al municipio -actualizado a valores de 2025- por el pago de certificaciones de obra irregulares de unos 800 millones de pesos.

Al igual que en mayoría de las causas de Techo Digno, la acusación fiscal señala pagos irregulares con certificaciones de obra a la empresa constructora que no se correspondía con el avance de las edificaciones reales. En este caso se trataba de un plan de 40 viviendas, que tras concluir el mandato de Tamburrini continuó Iribarren.

En las causas de Techo Digno este mes se espera una nueva audiencia en el caso que involucra a la actual intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, y su antecesor Gilberto Montanaro, además de dos empresarios de la construcción, a quienes se prevé reformular los cargos.