Drogó a una joven e intentó abusar de ella: tres años de prisión en suspenso

Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso ( no irá preso) porque intentó violar a una joven a la que había conocido horas antes, en su vivienda en Neuquén. Consumió con ella bebidas alcohólicas, fumó un cigarrillo de marihuana y la obligó a ingerir una sustancia que la sumió en un estado de indefensión.

Por un acuerdo entre el fiscal Manuel Islas y el defensor Daniel Vergez, el imputado, de 40 años, aceptó su responsabilidad y el monto de la condena. La víctima también estuvo de acuerdo con cerrar el caso de esta manera. El juez de Garantías Marco Lúpica Cristo fue el encargado de homologarlo.

Antes de autorizar el acuerdo el magistrado habló con la joven, que estaba presente en la audiencia sentada a pocos metros del hombre que la agredió sexualmente.

Ella había llegado pocos días antes a Neuquén procedente de otra provincia, donde estudiaba enfermería, y no conocía a nadie en esta ciudad salvo a una familiar que a su vez le presentó a quien sería su agresor con fines de que pudiera socializar.

El hecho ocurrió el 12 de julio del año pasado en la vivienda del imputado. Ella se descompuso producto del consumo de alcohol y marihuana, y de una sustancia que no se pudo determinar cuál era y que él le proveyó. «Estaba consciente, pero su cuerpo no respondía», describió el fiscal Islas en la audiencia.

En vez de ayudarla a superar ese mal estado, el hombre la desnudó e intentó violarla, algo que no logró consumar.

En los días posteriores le envió varios mensajes por Whatsapp pidiéndole perdón.

«Me puse en lugar de él antes que en el mío»

«Yo no lo iba a denunciar, terminé poniéndome en el lugar de él antes que en el mío para que no me afecte psicológicamente, pero lastimosamente afecta«, le contó la víctima, cortada por el llanto, al juez Lúpica Cristo. El 13 de agosto lo denunció.

El fiscal Islas señaló que el acuerdo pleno «es el camino y la solución más razonable de este conflicto. Se le permite una respuesta rápida a la víctima para no tener que esperar un juicio oral, con el costo emocional que tiene para las víctimas. Ella fue debidamente informada, se le explicó de manera clara y detallada qué implica esta solución distinta al juicio oral, y prestó consentimiento».

Lúpica Cristo le indicó que el servicio de ayuda a la víctima estaba a su disposición, y ella indicó que necesitaba asistencia psicológica.

Luego el juez le preguntó al imputado si había entendido el acuerdo al que se había llegado, y para asegurarse, le pidió que lo explicara con sus palabras.

Finalmente le impuso la pena de 3 años de prisión en suspenso, más la prohibición de acercamiento a la joven a menos de 300 metros y de contacto directo o indirecto, por cualquier vía, mientras dure la condena.

Además, quedará inscripto en el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.