«Papá no le hagas nada a mamá»: dramática tentativa de femicidio en Junín

Un gravísimo caso de tentativa de femicidio se produjo el domingo en Junín de los Andes, por el cual se dictó la prisión preventiva del autor. Además se le secuestró un rifle calibre 22 con dos cargadores y 30 cartuchos de plomo desnudo.

El hecho, de acuerdo con el relato del Ministerio Público Fiscal, ocurrió entre las 14.30 y las 15 en una vivienda donde residen la expareja del imputado con el hijo de ambos, de 5 años.

El hombre, de 32 años, le apuntó a la mujer con el rifle a un metro de distancia y gatilló, pero el proyectil no salió. «Claramente tuvo la intención de matarla y no lo logró por razones ajenas a su voluntad», dijeron en la audiencia celebrada este martes las asistentes letradas de fiscalía Inés Gerez y Elizabeth Pellizer, ante el juez Maximiliano Bagnat.

Al parecer el individuo le reclamaba una suma de dinero. De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, la víctima le rogaba que no la matara y el niño de cinco años pedía llorando «papá, no le hagas nada».

Golpes en la cabeza

El individuo bajó el arma y golpeó en la cabeza a su expareja, quien intentó cubrirse el rostro y sufrió un traumatismo en un dedo de la mano izquierda.

La mujer logró escapar de la vivienda con su hijo. Regresó horas después, y se encontró con la casa empapelada con carteles que contenían insultos y le reclamaban una supuesta deuda.

El hombre no abandonó el inmueble, hasta que este martes a la mañana la Policía realizó un allanamiento, secuestró el arma, los cargadores, las balas y lo detuvo. Se comprobó que no está registrado como legítimo usuario y no tiene armas de fuego a su nombre.

En la audiencia posterior, la asistente letrada le atribuyó los delitos de femicidio calificado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género en grado de tentativa, amenazas y lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización.

El juez Bagnat tuvo por formulados los cargos y le impuso prisión preventiva por dos meses.