Techo Digno en Bariloche: empezó el juicio oral contra Martini por defraudación y peculado

El pago irregular y sobrevaluado de obras de viviendas a dos empresas contratistas es el nudo de la acusación contra la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini, sometida desde este jueves a juicio oral en el proceso que se inició en su contra hace ya una década, en paralelo con otros que pusieron el foco en la ejecución del programa federal Techo Digno.

Los delitos que le imputan son el de defraudación contra la administración pública y peculado, en este último caso por derivar fondos específicos del plan de viviendas a otra cuenta municipal y constituir varios plazos fijos.

En el banquillo está sentado también como “partícipe necesario” del fraude el exinspector municipal Alfredo Milano, ingeniero de profesión, quien tuvo a su cargo la certificación técnica de las obras.

La primera audiencia se extendió por más de seis horas y en buena medida fue absorbida por el alegato de apertura de los fiscales Martín Lozada y Álvaro Viterbori, quienes repasaron de manera exhaustiva la certificación de obras y los pagos efectuados a las empresas Alusa y Oriente construcciones, encargadas de ejecutar los dos planes nacionales adjudicados a Bariloche entre 2013 y 2015, por un total de 825 viviendas.

Los responsables técnicos de ambas firmas, Alberto Usandizaga y Juan Castelli, también estuvieron imputados en un principio pero no llegaron al juicio oral. El primero fue declarado inimputable por problemas de salud y el segundo acordó una suspensión de juicio a prueba, a cambio de construir un salón comunitario para el municipio.

Una operatoria repetida que afectó el patrimonio municipal

El tribunal del juicio está integrado por Romina Martini, Víctor Gangarrosa y Marcos Burgos. Como defensor de Martini interviene el abogado Sebastián Arrondo, y por Milano lo hacen Luciano Perdriel y Manuel Maza.

Según los fiscales, de modo sistemático y a lo largo de varios meses entre 2014 y 2015, Martini emitió pagos por sumas millonarias en favor de las empresas que no tenían correlato con los avances de las obras.

En algunos casos las certificaciones firmadas por Milano y por los titulares de las firmas superaban por lejos el avance real de las construcciones, según lo constatado por el IPPV provincial en un relevamiento realizado a comienzos de 2016, cuando Martini ya había dejado el cargo.

El tribunal que enjuicia a María Eugenia Martini está presidido por Romina Martini e integrado por Marcos Burgos y Víctor Gangarrosa. Foto: Chino Leiva

Según señaló Lozada, la exintendenta “no podía desconocer el estado real de las viviendas” y fue responsable de “defraudar el patrimonio municipal” en un monto que estimó -según la sumatoria de los pagos excedidos- en 46 millones de pesos, a valor histórico.

Los fiscales presentaron también una equivalencia del perjuicio monetario a febrero de 2024, cuando hubiera sido de 2.912 millones de pesos. Contaban con otra actualización a la febrero de 2026, pero el tribunal les negó el derecho a incluir ese dato, porque no se correspondía con la formulación de cargos.

Uno de los casos referidos -las licitaciones 1 y 2 a cargo de Alusa- tuvieron certificaciones “de más” por 14,13%. Pero hubo otras, como la licitación 3 (de Oriente), en las que la certificación documentada por el municipio excedió el 44,98% el avance real de la obra.

Los fiscales que sostuvieron la acusación contra Martini están liderados por el fiscal jefe Martín Lozada. Foto: Chino Leiva

Martini se declaró inocente

Los defensores Perdriel y Arrondo descalificaron con severidad la “maratónica lectura” de los fiscales. El primero dijo que “es una falsedad y un error” contrastar los avances físicos y financieros de las obras.

Arrondo adelantó que Martini recién va a declarar luego de escuchar los testigos. Pero igual la imputada tomó brevemente el micrófono para transmitir su estado de ánimo. “Soy inocente y celebro que haya llegado este juicio tan esperado -expresó-. Tengo la expectativa y el convencimiento de que va a terminar con la absolución”. Milano guardó silencio.

En el comienzo de la audiencia estuvieron en la sala, en apoyo de Martini, varios exfuncionarios de su gabinete como Fernando del Campo, Jorge Vallazza, Andrés Lueto y Fabián Szeuczuk. También ocuparon lugares destinados al público la senadora por Fuerza Patria Ana Marks y el exintendente que sucedió a Martini, Gustavo Gennuso, el único que permaneció hasta el final. Gennuso fue juzgado y absuelto hace pocos meses en otra causa de Techo Digno, aunque su imputación fue solo por peculado.

Otra decena de exintendentes de varias localidades de Río Negro están encausados por hechos similares a los que se le imputan a Martini, pero todavía no llegaron a juicio. La única excepción es Juan Reggioni, de Fernández Oro, también juzgado y absuelto.

La acusación fiscal señaló que los fondos enviados por Nación para las viviendas fueron depositados en una cuenta específica bajo control del municipio, que efectuó las nueve licitaciones y adjudicó las obras.

Comenzó este jueves el segundo juicio por Techo Digno en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Uno de los testigos que declaró ayer fue el arquitecto y exinspector de Viviendas de Nación Víctor Ceroli, quien dijo que hubo casos de planes para Bariloche en los que ya se había transferido el 100% del dinero cuando el avance de la obra “era cero” y no había comenzado siquiera el desmonte del terreno. Calificó esa situación como “una barbaridad”, dijo que era una práctica prohibida y que “no lo había visto nunca”.

Explicó que él no sabía si les habían pagado a las empresas, pero sí le constaba que aun antes de la ejecución de las obras los fondos estaban “devengados” en favor del municipio.

Está previsto que el juicio se extienda por lo menos una semana. Para la audiencia de hoy estaban citados seis testigos pero por razones de tiempo solo dos llegaron a prestar declaración. La otra fue la abogada y auditora de planta del Ministerio del Interior Mónica Marchisola, quien en su momento detectó también irregularidades en los pagos y efectuó una denuncia en la justicia federal por la operatoria seguida con el programa Techo Digno en varios municipios, incluido Bariloche.

Gennuso había denunciado a Martini

El exintendente Gennuso siguió con atención la audiencia inicial del juicio de su antecesora María Eugenia Martini, una presencia que hizo recordar otro juicio similar que lo tuvo como imputado hace solo cuatro meses. Aunque advirtió que estaba allí en solidaridad con su “amigo” Alfredo Milano, su gesto fue leído también como un apoyo expreso a la exmandataria.

Pero no siempre Gennuso tuvo relación cordial con Martini, fueron rivales políticos (uno referente del JSRN, la otra del PJ) y el propio Gennuso la denunció por desvío de fondos apenas asumió la intendencia, en diciembre de 2015.

Aquella vez, según recordó, su presentación no fue ante la Justicia Penal sino ante el Tribunal de Contralor del municipio. Igual la acusaba en duros términos de haber usado fondos específicos para pagar sueldos de empleados municipales, sin reponerlos a sus cuentas de origen antes de dejar la intendencia.