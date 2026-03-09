La exintendenta Martini llega a juicio por la causa Techo Digno en Bariloche: Pichetto será testigo

La exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, será juzgada a partir del jueves por la causa Techo Digno. Archivo

Luego de una larga seguidilla de recursos e impugnaciones, el proceso abierto en 2015 contra la exintendenta de Bariloche María Eugenia Martini por supuestas irregularidades en el manejo del plan habitacional Techo Digno llega a la instancia decisiva. El jueves comenzará el juicio oral, en la que también figura como coimputado el exfuncionario del municipio Alfredo Milano.

Martini enfrenta una acusación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, se configuró cuando el gobierno municipal certificó y pagó avances de obra superiores a los realmente ejecutados, en favor de las empresas Alusa SA y Oriente SA.

El programa habitacional y el financiamiento correspondían al gobierno nacional, que había asignado a Bariloche un total de 825 viviendas. Por la misma época (entre 2013 y 2015) Nación destinó planes similares a otros municipios de Río Negro, donde existen otras causas penales en trámite contra una docena de exintendentes, por conductas similares a las atribuidas a Martini.

El expediente que involucra a la exintendenta barilochense será el tercero en llegar a juicio. A fines de 2025 el que estuvo sentado en el banquillo fue su sucesor Gustavo Gennuso, aunque en ese caso la imputación fue por el delito de peculado. Hace pocas semanas pasó por el mismo trance el exintendente de Fernández Oro Juan Reggioni. Ambos resultaron absueltos.

La extensión del trámite judicial en el caso de Martini (y también en otros) se debió a la presentación de varios cuestionamientos de las defensas, pedidos de nulidad y conflictos de competencia, entre ellos el que terminó por definir -hace ya ocho años- que la causa por sus características debía ser resuelta en el ámbito de la provincia y no en la justicia federal.

Siete días de audiencia y una veintena de testigos

La primera audiencia en el juicio de Martini y Milano está programada para el jueves a las 9. Hay más de 20 testigos citados a declarar, de modo que el cronograma se extendería como mínimo hasta el viernes 17. El tribunal estará integrado por los jueces Marcos Burgos, Víctor Gangarrosa y Romina Martini.

Los fiscales serán Martín Lozada, Guillermo Lista y Álvaro Viterbori. La defensa estará a cargo de los abogados particulares Sebastián Arrondo (en el caso de Martini) y por Milano intervendrán Luciano Perdriel y Manuel Maza.

En los primeros dos días del juicio está previsto que declaren en modo remoto desde Buenos Aires varios exfuncionarios de Nación que intervinieron en la gestión y seguimiento de la obra. Uno de ellos será el exsecretario de Vivienda Iván Kerr, quien ya declaró en el juicio de Gennuso. También prestará testimonio la abogada sumariante e impulsora de la denuncia original Mónica Marchisela.

En los días posteriores declararán el contador y sumariante por el municipio Manuel García, la exintegrante del Tribunal de Contralor Denise Casatti, la exresponsable de Tesorería Ruth Saavedra y también un arquitecto del IPPV y otros exfuncionarios rionegrinos que intervinieron en la absorción del plan de viviendas por parte de Río Negro.

Toda esa lista corresponde a los testigos propuestos por el ministerio público fiscal.

La defensa también tendrá sus propios testigos, entre quienes figura el entonces senador y actual diputado Miguel Pichetto. Su declaración, en lo previo, se presenta como la de mayor significación política del juicio, probablemente en la línea de lo asumido ya por distintos sectores del peronismo provincial, que hace pocos días formularon una crítica pública a las causas de Techo Digno, hablaron de “persecución” hacia los exintendentes imputados y de “judicialización selectiva de la política”.

Empresarios involucrados, fuera del proceso

Además de los exfuncionarios públicos, la causa Techo Digno tuvo en sus inicios como coimputados a los titulares de las empresas contratistas que debían ejecutar los planes habitacionales. En Bariloche las licitaciones fueron ganadas por Alusa y por Oriente.

El propietario responsable de la primera, Alberto Usandizaga, llegó a participar de varias audiencias. Pero cuando el proceso se extendió, empezó a ausentarse y a presentar certificados por sus problemas de salud, hasta que finalmente fue declarado inimputable.

En nombre de Oriente, la acusación recayó sobre el empresario Juan Castelli, quien en diciembre de 2024 accedió a una suspensión de juicio a prueba, con el compromiso de construir un salón de usos múltiples en el barrio 400 Viviendas, de Bariloche.

La obra de casi 100 metros cuadrados fue entregada e inaugurada en septiembre pasado. Hace pocos días Castelli también accedió a la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo.