Una constructora de Bariloche se quedó con dos licitaciones importantes de la cordillera

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, y el intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia, abren los sobres de licitación del hospital de la ciudad. Foto: Archivo/ Chino Leiva

La empresa barilochense Alusa tendrá a su cargo la nueva toma de agua del lago Gutiérrez, la mayor obra de infraestructura que se proyecta para Bariloche con un contrato de 21.608 millones de pesos que serán financiados con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La misma constructora además tendrá en sus manos la edificación del hospital de Dina Huapi, que financia la provincia, con un costo de 14.256 millones de pesos.

En ambos casos, la empresa local se benefició de la normativa vigente que da prioridad a las firmas radicadas en Río Negro por sobre las compañías foráneas, siempre que la diferencia del presupuesto no sea mayor al 2% respecto de la mejor oferta.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó a RÍO NEGRO que el expediente del hospital de Dina Huapi ya pasó por todos los organismos de control y está próxima la firma del contrato con Alusa, quien debe presentar las polizas de seguro para ese momento.

El acta de preadjudicación de la obra del hospital fue fechada los últimos días de febrero y publicada en el expediente la semana pasada.

En ese caso, Alusa era la segunda oferta en términos económicos pero la empresa que propuso hacer la obra por 40 millones de pesos menos era Pose, una compañía radicada en otra provincia.

El hospital de Dina Huapi tendrá 2.600 metros cuadrados y se edificará en un predio lindero a la sala de salud actual. El compromiso fue asumido por el gobernador Alberto Weretilneck en el aniversario de la localidad en 2024 y en enero se realizó la apertura de sobres.

La obra más importante de infraestructura para Bariloche

En la obra de la toma de agua del lago Gutiérrez, que beneficiará a más de 30 barrios de Bariloche con el abastecimiento de agua potable, Alusa presentó la oferta más conveniente por 21.608 millones de pesos y ganó la pulseada a Roque Mocciola y Ecosur Bahía.

Los trabajos tienen una proyección para cubrir la demanda de 75.000 personas en dos décadas y se presenta como la mayor obra de infraestructura básica en Bariloche de los últimos años, que será financiada con el crédito de la CAF y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

La obra que administrará Aguas Rionegrinas contempla una nueva planta de potabilización que estará ubicada junto al predio del vertedero municipal, además tendrá varias cisternas en distintos barrios de la zona Sur y nuevas redes.

Dos proyectos financiados por la CAF

En el combo de licitaciones cordilleranas con el financiamiento de la CAF, también en diciembre se licitaron una obra de saneamiento para El Bolsón y el plan director de agua de Dina Huapi.

Las dos licitaciones están en instancia de preadjudicación con actas de la comisión.

En el caso de la primera, se sugirió preadjudicar a Ecosur Bahía por haber presentado una oferta “significativamente” más económica -por 27.116 millones de pesos- que el resto de las empresas. Esta firma es la responsable de las obras de saneamiento de Roca donde esta semana cedió el terreno y provocó la muerte de un operario.

En el caso del plan director de Dina Huapi, la obra fue preadjudicada a la firma Roque Mocciola que proyecto concretar los trabajos por 6.109 millones de pesos.

Desde el DPA indicaron a este diario que los dos expedientes están en el proceso administrativo de revisión de la Fiscalía de Estado y el ministerio de Hacienda.