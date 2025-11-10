Tragedia en Bahía Blanca: imputan a uno de los hermanos de Manu Ginóbili por el derrumbe que dejó 13 muertos

El 16 de diciembre de 2023, Bahía Blanca vivió uno de sus días más trágicos: un violento temporal con ráfagas de hasta 140 km/h provocó el derrumbe de una estructura en el Club Bahiense del Norte, durante una exhibición de patín artístico de fin de año. El colapso dejó un saldo de 13 muertos, decenas de heridos y una profunda marca en la historia de la ciudad.

El temporal, además de la tragedia en el club, derribó 14.000 árboles, afectó 150 escuelas, dañó 10.000 viviendas y obligó a 350 evacuaciones, según informó Infobae.

La magnitud de la catástrofe movilizó incluso al presidente Javier Milei y a los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente.

Ahora, la investigación judicial avanzó con nuevas imputaciones. El fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, imputó a Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili y presidente del club en el momento de los hechos, por estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de vida, en concurso ideal con lesiones leves y graves culposas agravadas por la pluralidad de víctimas.

Según el fiscal, Ginóbili omitió suspender el evento pese a las alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y el municipio. Además, era consciente de que el club no contaba con habilitación municipal vigente, lo que prohibía expresamente la realización de actividades masivas en la institución. La indagatoria de Ginóbili quedó fijada para el 10 de diciembre.

Otros imputados

La investigación también alcanzó a Laura Fabiana Soberon, jefa del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca. Soberon fue citada a declarar el 4 de diciembre y está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por permitir la continuidad de actividades en un club sin habilitación.

Además, el expediente involucra al ingeniero Pablo Ascolani, autor de informes técnicos favorables sobre la estructura del club en 2014 y 2016. Ascolani deberá presentarse este viernes a una ampliación de indagatoria, acusado de los mismos delitos que Ginóbili.

El fiscal Aguilar sostiene que una cadena de decisiones previas al evento, que ignoró las alertas meteorológicas y la falta de habilitación, generó un peligro común que derivó en la muerte de 13 personas y dejó expuestos a todos los asistentes al riesgo de lesiones graves. La causa sigue su curso mientras la justicia busca determinar responsabilidades compartidas entre directivos, funcionarios y profesionales.