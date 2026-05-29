Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: el fiscal reveló cómo avanza la causa mientras se intensifican los operativos

La Justicia de Córdoba amplió los operativos de búsqueda de Agostina Vega y realizó nuevos procedimientos en la vivienda del principal sospechoso. Foto: gentileza.

La desaparición de Agostina Vega mantiene en alerta a Córdoba. La adolescente de 14 años es buscada desde el sábado pasado y, mientras avanzan los operativos, el fiscal Raúl Garzón aseguró que la investigación contempla tanto la posibilidad de encontrarla con vida como la de hallar indicios de un desenlace fatal.

La causa tiene un único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, señalado como la última persona que habría estado con la menor antes de que se perdiera todo contacto. Según informó Infobae, durante las últimas horas se realizaron nuevos procedimientos y peritajes para intentar reconstruir qué ocurrió aquella noche.

Búsqueda de Agostina Vega en Córdoba: allanamientos y nuevas pistas

En declaraciones realizadas este viernes, Garzón confirmó que la investigación se encuentra en una etapa de intensa actividad. “La buscamos viva y la buscamos sin vida también. Las dos hipótesis. La prueba conduce en esas dos direcciones”, afirmó ante los medios.

El fiscal llegó a la vivienda ubicada sobre calle Campillo al 800 luego de que se levantara el secreto de sumario. Allí se desarrollaron nuevas tareas periciales mientras otros equipos trabajaban en distintos puntos de la ciudad.

La búsqueda incluye allanamientos en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y sectores cercanos. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que los investigadores siguen distintas líneas para determinar el recorrido de la adolescente tras las últimas imágenes registradas.

Uno de los procedimientos estuvo vinculado a un vehículo abandonado que llamó la atención de los investigadores. Sin embargo, luego se comprobó que pertenecía a un vecino de la zona y la pesquisa se orientó hacia una camioneta Volkswagen Amarok que sería utilizada por Barrelier.

Video, testimonios y contradicciones en la investigación judicial

Otro de los elementos centrales de la causa es un video de seguridad que mostraría a Agostina ingresando a la vivienda del detenido. Consultado sobre esas imágenes, Garzón sostuvo que “todo indica que es Agostina”, aunque evitó brindar detalles por el avance de la investigación.

El fiscal también indicó que existe evidencia que ubicaría a la adolescente dentro de la casa de Campillo al 800. Además, descartó que existan inconsistencias en las declaraciones realizadas por los padres de la menor desaparecida.

Durante la mañana, la Policía trasladó a tres mujeres que se encontraban dentro de la vivienda allanada. Fueron retiradas del lugar en patrulleros mientras continuaban los trabajos de los investigadores.

A la par, el abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que la adolescente salió de la casa de Barrelier y señaló que los registros telefónicos ubican el celular de Agostina durante varias horas en la zona donde reside el sospechoso.