Trasladan al femicida de Ana Calfín que estaba prófugo en Chile: este jueves se debatirá la pena en Esquel

Este jueves, a las 11 horas, el tribunal de Esquel debatirá la pena que se le impondrá a Miguel Alejandro Vargas Nehuén, encontrado culpable del femicidio de su pareja, Ana Calfín. La audiencia se realizará en la sala del Poder Judicial de Esquel, marcando el último tramo de un proceso que tuvo un juicio de extradición tras la fuga -y posterior captura- del acusado. Hoy trasladan al criminal que causó conmoción en la región cordillerana.

Vargas Nehuén, de 29 años, había sido declarado culpable en abril por un jurado popular de doce ciudadanos de Esquel y localidades vecinas, bajo la calificación de homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género.

La fuga y captura en Chile

El acusado enfrentaba el juicio bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el 15 de abril, apenas horas después del veredicto condenatorio, escapó y permaneció prófugo. Su fuga finalizó el 1 de mayo en Castro, isla de Chiloé, Chile, donde fue detenido tras semanas de búsqueda.

Un juicio de extradición permitió su traslado a la Argentina este miércoles, cerrando una etapa clave antes de la audiencia de cesura.

El caso comenzó con la investigación por la muerte de Ana Calfín, de 37 años, quien sufrió graves quemaduras que resultaron fatales. Su pareja fue acusada como responsable de las agresiones que derivaron en su fallecimiento.

El juicio por jurados fue dirigido por el juez penal Jorge Novarino. Tras la etapa probatoria y los alegatos, la decisión unánime de culpabilidad declaró la responsabilidad de Vargas Nehuén en el crimen.

Una pena que se anticipa perpetua

Concluido el proceso de extradición, la audiencia de este jueves se centrará en fijar la pena. Por la calificación del delito, el Código Penal establece prisión perpetua, una sanción que la fiscalía considera la única posible frente a la gravedad del hecho.