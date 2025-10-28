Triple femicidio: «El Señor Jota» rompió el silencio y negó ser el autor intelectual

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “El Señor Jota”, el presunto narco peruano acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, declaró este martes por la tarde ante la UFI de Homicidios de La Matanza, en una extensa indagatoria que se prolongó por más de cuatro horas. El acusado negó las imputaciones y ofreció una versión en la que aseguró que, durante su estadía en Argentina, se dedicaba a coser y vender zapatos en el mercado de La Salada. Diario Río Negro accedió a la declaración completa de Zavaleta.





Cubas Zavaleta, detenido desde el domingo pasado, está acusado de haber ordenado el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tres mujeres ejecutadas en un presunto ajuste de cuentas narco. Ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, el imputado rechazó toda vinculación con la causa: “Mi delito y la causa que me implican acá es una pantalla. No guardo ninguna relación con los detenidos ni con los hechos”, aseguró.



Joseph Freyser Cubas Zavaleta negó ser conocido como «J».



Durante su declaración, el ex policía —que reconoció haber sido parte de la fuerza de Trujillo, en Perú— insistió en que no tiene lazos con los otros imputados ni con las bandas peruanas involucradas en el caso. La información a la que accedió este medio describe que durante su declaración aseguró desconocer tanto la Villa Zavaleta como la 1-11-14, zonas identificadas por los investigadores como base de operaciones de la organización criminal sospechada de ejecutar los asesinatos.



El acusado también negó pertenecer a la banda Los Pulpos de Trujillo, grupo narco señalado por informes de inteligencia como una red con la que habría tenido vínculos. “Nunca he tenido ningún lazo con Los Pulpos. Una vez se me quiso involucrar por haber sido policía, pero quedó demostrado que no tenía relación”, declaró. Además, contó que ingresó a la Argentina legalmente desde España, donde residió en Valencia, y que vivía en Lanús, “cosiendo zapatos y vendiéndolos en La Salada”.

Durante su declaración dijo no tener vínculo con la organización narco «Los Pulpos» de Trujillo.





Actualmente, Cubas Zavaleta se encuentra detenido en la central de la calle Cavia de la Policía Federal, desde el 27 de agosto, por un pedido de extradición a Perú. En su país, es buscado por haber amenazado de muerte a una mujer para que traficara 3,5 kilos de cocaína a España en 2022. Según su relato, la causa se originó porque “no se presentó al juicio de sentencia”.



Los fiscales, sin embargo, no creen en su versión. A la investigación se incorporaron capturas de redes sociales en las que el acusado aparece con euros y valijas de dinero, además de un cuaderno con anotaciones que podría contener datos relevantes sobre la estructura delictiva.

Dijo a los fiscales que en Argentina se dedicaba a coser zapatos y venderlos en La Salada.

También se sumaron los testimonios de Celeste González Guerrero, quien aseguró que “El Señor Jota” presenció el triple crimen por videollamada desde su celda. El imputado negó haber tenido acceso a un celular.



La audiencia concluyó pasadas las 15, luego de que el acusado respondiera todas las preguntas, aunque —según fuentes judiciales— se contradijo en varios pasajes. Al finalizar, discutió a los gritos con sus abogados defensores.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas y testimonios, y analiza la ampliación de las indagatorias solicitadas por Víctor Sotacuro, Mónica Mujica y Florencia Ibáñez, también detenidos en el marco de la causa.