Denuncia por grooming en la ESRN 116 de Roca: investigan a un docente acusado

El padre de una estudiante de 16 años hizo pública una denuncia que le llegó por su propia hija, y que ya estaba en boca de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN) N° 116 de barrio Nuevo.

En su testimonio, el hombre alertó sobre un docente que se contacta con las alumnas por redes sociales y en algunos casos las invita a su casa.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el equipo supervisivo y las familias de la ESRN 116 realizaron una denuncia por un presunto caso de grooming.

En las últimas horas, padres y familiares de estudiantes se hicieron eco de la situación. La denuncia movilizó a los estudiantes quienes ayer lunes 27 de octubre llevaron adelante una sentada en el establecimiento.

A su vez, docentes de este establecimiento confirmaron que está en marcha la denuncia y la correspondiente investigación, aunque aseguraron que no es posible brindar información ni detalles respecto del caso.

A partir de conocer la acusación, desde la cartera educativa informaron que separaron del cargo al docente de manera preventiva e iniciaron una investigación sumarial que está en curso. Este sumario se lleva adelante en paralelo con la investigación judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal ya están tomando cartas en el asunto luego de que la Fiscalía N° 5 recepcionara una presentación por presunto grooming, según confirmaron este mediodía.

Puertas adentro de la escuela, llevan adelante un trabajo áulico con estudiantes. Se activaron lineamientos y guías de abordaje para el trabajo con la comunidad educativa, según lo expresado por fuentes del Ministerio.

Qué es el grooming

Es toda acción por la que una persona adulta contacta a un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual (Ley N° 27590).

Muchas veces se realiza usando una identidad falsa y creando un vínculo de confianza, que puede ser difícil de reconocer como violencia en un primer momento. También puede ser alguien conocido del círculo íntimo, o un desconocido que no oculte su identidad.

Desde diciembre de 2013, el Código Penal establece que es un delito y puede tener una pena de prisión de 6 meses a 4 años. Además, puede ser la antesala a otros delitos como obtener material de abuso sexual infantil o para generar encuentros personales con sus víctimas con intenciones de cometer un abuso sexual físico.