Mató en la Ruta 7 y ahora la imputaron por un vuelco en el que casi muere su hijo

La fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos contra una mujer acusada de conducir de manera imprudente y provocar un vuelco en la Ruta Provincial 7, hecho ocurrido el 27 de julio de 2024 en el que su hijo, de apenas un año, sufrió lesiones graves. Es la misma conductora acusada de matar a la motociclista Elizabeth Martínez (53) tras cruzar un semáforo en rojo, el 1 de agosto.

Según explicó la fiscal Sola, el vuelco se produjo pasada la medianoche, a la altura del expeaje de Centenario. La acusada manejaba un Volkswagen Vento en dirección sur-norte, sin cinturón de seguridad, sin habilitación para conducir y bajo los efectos del alcohol.

El exceso de velocidad como factor

Los peritajes determinaron que la mujer circulaba a 122 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 60 km/h. En el asiento trasero viajaba su hijo, sujeto a una butaca infantil que no estaba correctamente ajustada, lo que agravó las consecuencias del impacto.

La conductora perdió el control del vehículo, que recorrió 47 metros fuera de la calzada antes de desplazarse por una zona de ripio durante otros 26 metros, hasta chocar violentamente contra un poste de alumbrado público.

“La imputada quedó recostada sobre el capot del auto, con el parabrisas roto, sufriendo politraumatismos y fracturas”, describió la fiscal del caso durante la audiencia. “Su hijo resultó con politraumatismos, traumatismo de cráneo moderado, fracturas y una lesión cortante en el cuero cabelludo”, agregó.

La calificación penal

El hecho fue calificado como lesiones culposas graves agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, doblemente agravadas por circular a más de 30 km/h por encima del límite permitido y por hacerlo estando inhabilitada para conducir.

Tras la muerte de Elizabeth Martínez, la imputada fue detenida en Cipolletti y luego se tramitó su extradición a Neuquén, donde quedó imputada.

Revocación de la pena natural

En un primer momento, el Ministerio Público Fiscal (MPF) había decidido aplicar el criterio de “pena natural”, una figura que permite suspender el proceso penal cuando el propio acusado sufre un daño físico o moral grave como consecuencia del hecho. Sin embargo, tras el nuevo accidente fatal, la fiscal Sola revocó esa medida.

La funcionaria explicó que el beneficio fue otorgado el 3 de julio de 2025, pero quedó sin efecto el 12 de agosto, luego de comprobar que la imputada “lejos de modificar sus conductas al volante, continuó conduciendo de manera imprudente y antirreglamentaria, provocando la muerte de una tercera persona”.

Durante la audiencia de formulación de cargos por el vuelco, la fiscal no solicitó medidas cautelares, ya que la mujer continúa detenida preventivamente por el otro proceso penal.

El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la acusación presentada por la fiscalía y ordenó continuar con la investigación bajo la calificación de lesiones culposas graves agravadas. El Ministerio Público Fiscal seguirá adelante con la causa, luego de la revocación definitiva del beneficio de “pena natural”.