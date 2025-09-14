Turistas varados en Escocia: allanaron viviendas por las millonarias estafas con viajes en el Alto Valle

La Justicia de ordenó allanamientos en domicilios de los hermanos acusados de estafar a familias con falsos viajes a Europa.

La Justicia de Río Negro realizó dos allanamientos importantes en Catriel y Roca en el marco de la investigación contra los hermanos acusados de montar una fachada de agencia de viajes al exterior para estafar a familias del Alto Valle. Los procedimientos fueron autorizados por una jueza de Garantías tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, que busca secuestrar documentación y dispositivos vinculados a las maniobras denunciadas. Qué se secuestró.

Los casos salieron a la luz luego de que varios turistas de Villa Regina y otras ciudades de la región quedaran varados en Europa durante el 2024, tras haber pagado miles de dólares y libras esterlinas por servicios y paquetes que nunca se cumplieron.

En el procedimiento, se habrían incautado alrededor de 10 teléfonos, computadoras y folletería de la agencia.

Una fachada que sedujo a víctimas del Alto Valle

Según las denuncias, los acusados operaban bajo la fachada de una agencia “Live up trips” y un instituto de idiomas, simulando vínculos comerciales con otra firma radicada en Edimburgo, Escocia. Con esa apariencia de legitimidad, habrían convencido a distintas personas de contratar viajes de estudios y turismo que incluían recorridos por Francia, Grecia, Portugal, España y el Reino Unido.

La investigación apunta a que los hermanos cobraron sumas millonarias en dólares, libras y euros a través de pagos en efectivo, transferencias y plataformas digitales. Sin embargo, al llegar a destino, las víctimas se encontraron sin pasajes de regreso, sin alojamientos reservados y sin la mayoría de los servicios prometidos, lo que las obligó a costear por cuenta propia traslados, estadías y alimentación.

Cuatro denuncias con perjuicios millonarios

Una de las damnificadas que figura en el legajo denunció haber entregado más de 44.000 dólares para un paquete familiar que nunca se concretó; otra, denunció que aportó 4.800 libras esterlinas y 1.500 dólares para un curso de inglés y un viaje turístico incumplido; una tercera dijo que entregó 5.500 libras; y la cuarta denunciante, que pagó 6.000 libras por un viaje que jamás se realizó.

En todos los casos, los pagos fueron respaldados con recibos, folletos y supuestos comprobantes emitidos con logos de las empresas involucradas, lo que reforzó la confianza de las víctimas. Los denunciantes sostienen que se trató de un ardid deliberado y no de simples incumplimientos contractuales.

El giro judicial y las medidas de investigación

Inicialmente, una fiscal que llevó el caso había dispuesto archivar la causa bajo el argumento de que no se acreditaba el engaño previo necesario para configurar el delito de estafa. Sin embargo, la querella apeló y la Justicia revocó esa decisión, dando paso a una nueva investigación que ya derivó en los allanamientos de los domicilios de los acusados.

Las medidas incluyeron el registro del inmueble donde funciona el instituto de inglés y también vive una de las investigadas. Además, se allanó una vivienda en Roca, domicilio del otro hermano apuntado por los damnificados. En ambos lugares se buscó documentación en papel, dispositivos electrónicos y registros contables vinculados a los viajes de 2024, así como a paquetes programados para 2025 y 2026.

El eventual pedido de prisión preventiva

El abogado de las denunciantes, Marcelo Hertzriken Velazco, había adelantado que en la audiencia de formulación de cargos solicitará la prisión preventiva de los acusados, argumentando que la maniobra fue planificada y dejó a numerosas familias con perjuicios económicos considerables.

De acuerdo con el Código Penal, el delito de estafa prevé penas de uno a seis años de prisión. No obstante, por la magnitud de los montos involucrados, la reiteración de hechos y la posible conexión con actores en el extranjero, la causa fue calificada como compleja.

El rol de una socia extranjera y las sospechas

Uno de los puntos que refuerza la acusación es la supuesta participación de una empresaria británica. Según las denunciantes, nunca se les informó que parte del dinero iría a una socia en el Reino Unido, lo que aumentó las dudas sobre la transparencia de la operatoria.

Además, las damnificadas señalaron que, tras las denuncias, los hermanos se habrían ido de vacaciones a Portugal, lo que para la querella constituye un indicio de que los fondos percibidos se utilizaron con fines personales y no para la prestación de los servicios prometidos.

Lo que viene en la causa

Con la autorización judicial, la Fiscalía podrá analizar la documentación secuestrada y los dispositivos electrónicos para determinar el alcance total de las maniobras. Se sospecha que puede haber más víctimas que aún no denunciaron. La audiencia de formulación de cargos, prevista para las próximas semanas, marcaría un nuevo otro capítulo en la investigación.

Mientras tanto, la causa genera gran repercusión en el Alto Valle, donde muchas familias todavía recuerdan la frustración de haber quedado varadas en aeropuertos europeos sin respuestas de los organizadores. Las partes acusadoras deberán demostrar que se trató de un plan sistemático de estafas y no de simples incumplimientos.