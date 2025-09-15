Turistas del Alto Valle varados en Escocia: la trama detrás de la millonaria estafa que reveló el abogado

La investigación por la presunta estafa millonaria con paquetes turísticos en el Alto Valle sumó un capítulo clave con los allanamientos realizados en Catriel y Roca. El abogado querellante dialogó con RÍO NEGRO RADIO y contó detalles de la causa, que involucra a dos hermanos acusados de montar una falsa agencia de viajes, dejó a 58 personas varadas en Europa en medio de engaños con pasajes y reservas inexistentes.

Escuchá a Marcelo Hertzriken Velasco en RÍO NEGRO RADIO

El abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, confirmó que pedirá la prisión preventiva de los acusados en la audiencia fijada para el 29 de septiembre en Cipolletti. Señaló que existen pruebas contundentes de la maniobra fraudulenta y que el perjuicio económico asciende a cifras millonarias.

Los allanamientos en Catriel y Roca

La Justicia de Río Negro autorizó dos procedimientos el último fin de semana. En ellos se incautaron teléfonos, computadoras y folletería vinculada a la actividad de los acusados, quienes operaban bajo la fachada de un instituto de idiomas. Según el abogado, esos elementos confirman que seguían ofreciendo viajes sin estar registrados como agencia habilitada.

“Los allanamientos fueron muy positivos, encontramos toda la folletería y dispositivos electrónicos que demuestran que estaban operando como agencia de turismo sin serlo”, explicó Hertzriken Velasco en diálogo con el programa «Ya Es Tiempo».

El origen de la presunta estafa

Los casos salieron a la luz en 2024, cuando familias de Villa Regina y otras localidades viajaron a Europa y descubrieron que no tenían reservas de hotel ni pasajes de regreso. Según el abogado, los denunciados entregaban a los clientes capturas de pantalla de supuestos boletos aéreos, que en realidad no eran reservas reales.

Varios damnificados quedaron varados en Edimburgo. Foto Archivo.

Las víctimas pudieron llegar a destino, pero quedaron varadas en ciudades de Escocia y otros puntos de Europa. Debieron costear de urgencia alojamiento, alimentación y vuelos de retorno, en temporada alta y a precios desorbitados.

«Un grupo familiar se volvió millonario de un día para otro»

El abogado sostuvo que la maniobra fue planificada y no puede interpretarse como un simple incumplimiento contractual. “Aquí hubo engaño, hubo ardid. Un grupo familiar se convirtió en millonario de un día para otro sobre la base del perjuicio patrimonial grave de 58 viajeros”, señaló.

De acuerdo con su cálculo, los acusados percibieron entre 300 mil y 500 mil dólares, además de libras esterlinas y euros. El monto total del daño es aún mayor porque las víctimas tuvieron que asumir gastos adicionales para regresar.

La defensa y las excusas

Entre los argumentos utilizados por la principal acusada, trascendió la supuesta participación de una socia en Reino Unido. Sin embargo, Hertzriken Velasco calificó esa versión como inconsistente. «Esa persona es más catrielense que escocesa. Se trata de dos conocidos en Catriel. Fue la primera excusa para intentar desligarse», dijo.

Según el letrado, mientras los turistas quedaban varados en Escocia, la investigada viajaba con su familia a Portugal para vacacionar. “Si hubiera sido un problema genuino, se habría quedado coordinando el regreso. En cambio, los dejó varados y se fue de vacaciones”, remarcó.

Un proceso judicial que buscó revertir el archivo

El abogado recordó que inicialmente la causa había sido archivada por la fiscalía de Villa Regina, que la derivó a Cinco Saltos. Allí, según su testimonio, sólo se escucharon los argumentos de la defensa, sin dar lugar a las pruebas de los damnificados.

“Con los testimonios de sus socios y amigos cerraron la causa. Eso no tenía seriedad. Recién cuando planteamos el caso al fiscal jefe de Cipolletti, Gustavo Herrera, se reabrió y avanzó la investigación con los allanamientos”, sostuvo.

Audiencia y pedido de prisión preventiva

La audiencia de formulación de cargos está programada para el 29 de septiembre en Cipolletti. Hertzriken Velasco adelantó que solicitará la prisión preventiva de los acusados, por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

“Hay argumentos de sobra. Los expondré en la audiencia. La defensa dice que es para generar miedo, pero yo hace 35 años ejerzo esta profesión. Esto es muy serio y la prisión preventiva es necesaria”, afirmó.

El rol del Estado y la necesidad de controles

El abogado también cuestionó la falta de controles provinciales. Explicó que los acusados no eran operadores turísticos registrados y, sin embargo, continuaban vendiendo viajes a través de un instituto de idiomas en Catriel. “La provincia tiene que asumir una postura activa y clausurar esta operatoria comercial”, advirtió.

De esta manera, el proceso judicial no solo apunta a esclarecer la responsabilidad penal de los acusados, sino también a evitar que se repitan maniobras similares en la región.