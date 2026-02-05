Un escáner detectó un bolso sospechoso y todo terminó en condena en Neuquén: tenía Tusi, LSD y cocaína

El bolso fue detectado en el escáner del aeropuerto de Chapelco: llevaba MDMA, Tusi, LSD y cocaína rumbo a Buenos Aires.

Un bolso despachado para un vuelo comercial despertó sospechas en el aeropuerto de San Martín de los Andes y desencadenó un procedimiento que terminó con una condena exprés. En menos de 24 horas, la Justicia de Neuquén resolvió el caso de un pasajero al que le encontraron Tusi, LSD, MDMA y cocaína, en un operativo encabezado por la PSA y el Ministerio Público Fiscal.

Hallazgo en el aeropuerto Aviador Carlos Campos

El hecho ocurrió el 3 de febrero de 2026, cerca de las 14:30, cuando un bolso que iba en bodega para un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó por el escáner de control.

El equipaje mostró «formas extrañas» en su interior, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la convocatoria del pasajero.

Qué drogas llevaba en el bolso

Al abrir el equipaje, los efectivos encontraron distintas sustancias fraccionadas:

44 tubos con MDMA (43,91 gramos)

2 tubos con Tusi (3,94 gramos)

14 pastillas y media de éxtasis (11,61 gramos)

Dos bolsas Ziploc con LSD (1,63 gramos)

3 tubos con cocaína (3,90 gramos)

Todo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

Condena en tiempo récord

El Ministerio Público Fiscal logró una condena en menos de 24 horas mediante un acuerdo pleno presentado por el asistente letrado Federico Sura.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló el acuerdo y condenó al acusado, Manuel Alejandro Federico Chiesa, por tenencia simple de estupefacientes.

La pena impuesta fue de 3 años de prisión condicional.

Decomiso de dólares y prohibición de volver a Neuquén

Además de la condena, se le decomisaron USD 5.500, que serán destinados al fondo previsto por la Ley 3488.

También se le otorgó un plazo de tres días para abandonar la provincia y se le prohibió ingresar nuevamente a Neuquén.

Entre las reglas de conducta por tres años se incluyen mantener domicilio, no cometer delitos y someterse al control del Patronato de Liberados en CABA.