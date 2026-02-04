Comenzó en Los Menucos el juicio contra un hombre acusado de abuso sexual y amenazas

Un hombre comenzó a ser juzgado este martes en la localidad de Los Menucos por presuntos hechos de abuso sexual y amenazas cometidos contra su expareja. El debate se desarrolla ante un Tribunal Colegiado y, en esta primera jornada, se escucharon los testimonios presentados por el Ministerio Público Fiscal. Para mañana está prevista la declaración de los testigos ofrecidos por la defensa.

De acuerdo con la acusación, el imputado enfrenta cuatro hechos calificados como abuso sexual con acceso carnal y amenazas, en concurso real, contemplados en los artículos 45, 55, 119 tercer párrafo y 149 bis segundo párrafo del Código Penal.

El fiscal del caso explicó que los episodios habrían ocurrido en los domicilios donde la pareja convivió durante el matrimonio. También remarcó que para que la víctima pudiera concretar la denuncia fue necesaria la intervención de profesionales del Hospital de Los Menucos, del Juzgado de Paz y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Durante la audiencia de este martes declaró en primer lugar la víctima, quien aportó detalles sobre lo sucedido. Luego brindaron su testimonio una asistente social y una psicóloga del sistema de salud pública de la localidad.

En el transcurso de la jornada también prestaron declaración especialistas y trabajadores de distintos organismos: la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial, personal de SENAF, el titular del área de Servicio Social y la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público Fiscal con sede en General Roca.

El juicio se lleva adelante ante un tribunal integrado por tres jueces debido a que la pena que podría solicitar la fiscalía supera los tres años de prisión. Varios de los testigos participaron de manera remota desde el Juzgado de Paz de Los Menucos.

El debate continuará mañana con la presentación de la prueba testimonial propuesta por la defensa particular del acusado, en una etapa que será determinante para el avance del proceso.