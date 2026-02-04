Declaran culpable a un abuelo por abusar sexualmente de sus dos nietas menores en Viedma

Declaran culpable a un hombre por abusar de dos niñas que son sus nietas en Viedma

En un fallo dictado hoy en la capital rionegrina, un hombre fue declarado responsable penal por múltiples hechos de abuso sexual cometidos contra sus dos nietas menores de edad. La sentencia se produjo mediante un procedimiento abreviado parcial, luego de que el acusado admitiera explícitamente su culpabilidad ante el juez de juicio.



Los hechos y la calificación legal

La acusación fiscal detalló dos períodos de ataques ocurridos en domicilios particulares de Viedma. El primer hecho ocurrió en septiembre de 2019 y el segundo en un período prolongado comprendido entre los años 2014 y 2017.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, las víctimas son dos hermanas que, al momento de los ataques, eran menores de edad. Debido a la relación de parentesco, el hombre fue condenado bajo la calificación legal de abuso sexual simple agravado por el vínculo, en calidad de autor.

Pruebas contundentes

Para arribar a esta resolución, el Ministerio Público Fiscal presentó un sólido conjunto de evidencias recolectadas durante la etapa de instrucción. En esa instancia se recurrió a una cámara Gesell en la que se recopilaron declaraciones de las víctimas que fueron cruciales para confirmar los relatos de los abusos.

La acusación también incorporó informes del gabinete de criminalística y resultados de allanamientos y testimonios de personas del entorno cercano que ratificaron haber conocido los hechos a través del relato directo de las niñas.



Consenso de las partes

El avance hacia el juicio abreviado contó con el aval de todas las áreas intervinientes. La querella subrayó que las víctimas prestaron su conformidad con este cierre; de hecho, una de las hermanas (ya mayor de edad) estuvo presente en la sala de audiencias.

Asimismo, el Defensor Penal de Niños, Niñas y Adolescentes avaló el acuerdo tras un trabajo articulado con las víctimas. Al no haber oposición de la defensa oficial, el imputado ratificó el reconocimiento de los hechos.



Próximos pasos

Con la culpabilidad ya firme, el proceso pasará ahora a la instancia de audiencia de cesura, donde las partes debatirán y el juez determinará la cantidad de años de prisión que el condenado deberá cumplir.