Secta rusa en Bariloche: qué dijo la esposa del principal acusado y por qué apuntó contra la Justicia federal

Tamara Rudneva aseguró que su esposo, detenido por presunta trata en una causa ligada a Bariloche, está gravemente enfermo y pidió su liberación.

La causa que investiga a Konstantin Rudnev como presunto líder de una secta en Bariloche sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que su esposa, Tamara Rudneva, realizara fuertes declaraciones públicas contra la Justicia federal. La mujer denunció que su pareja, imputada por presunta trata de personas y detenida en la cárcel de Rawson desde abril del año pasado, atraviesa un delicado estado de salud y sostuvo que se trata de un «preso político».

«Se está muriendo en la cárcel», denunció la esposa de Rudnev

En declaraciones al programa «Tiempo de Policiales» por ATP Stream, Tamara Rudneva afirmó que su marido «se está muriendo en prisión y nadie hace nada», al tiempo que describió un deterioro físico alarmante.

«Cuando voy a visitarlo trato de sostenerlo para que no se caiga. Está muy débil», relató, y remarcó que esperaban que se le otorgara arresto domiciliario para acceder a controles médicos, algo que no ocurrió.

Según sostuvo, Rudnev perdió peso de manera considerable y presenta múltiples afecciones, entre ellas fibrosis pulmonar y antecedentes cardíacos.

La imputación por presunta trata de personas en Bariloche

Rudnev fue detenido a comienzos de abril del año pasado, acusado de ser el posible líder de una organización sectaria con base en Bariloche, en una investigación que lo vincula con presuntos delitos de trata de personas.

La causa se encuentra en el fuero federal y está a cargo del fiscal general Fernando Arrigo, junto a los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal.

Desde el entorno familiar del imputado insisten en que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

Acusaciones contra la Justicia por «fabricar» la causa

Tamara Rudneva arremetió contra el accionar judicial y afirmó que el expediente fue «fabricado» por intereses externos.

Aseguró que el juez federal Gustavo Villanueva habría ordenado cerrar inicialmente el caso por falta de pruebas, pero que luego la investigación se reabrió rápidamente bajo la intervención de otro magistrado, Gustavo Zapata.

«No está claro cómo es posible cerrar un caso y volver a abrirlo tan rápido para prolongarlo sin ninguna prueba», cuestionó.

Reclamo por atención médica y condiciones de detención

La esposa del imputado también denunció que Rudnev no recibe tratamiento adecuado pese a certificados médicos que darían cuenta de enfermedades graves.

Sostuvo que en la cárcel se encuentra alojado en un pabellón donde se fuma constantemente, lo que agravaría su condición pulmonar.

«Para él eso es realmente mortal. Una vez hablando conmigo por teléfono cayó desmayado«, afirmó.

Además, señaló dificultades idiomáticas: «Él firma papeles en ruso porque no sabe español, pero no lo traducen».

«Es un preso político», afirmó Tamara Rudneva

En uno de los tramos más duros de su testimonio, Tamara vinculó el caso con el contexto internacional y con la relación política entre Argentina, Estados Unidos y Rusia.

«Sin dudas que mi esposo es un preso político», sostuvo, y agregó que Rudnev fue disidente en Rusia y opositor al presidente Vladimir Putin.

Incluso insinuó posibles presiones o intereses externos detrás de su detención.

La presunta víctima y la negación de vínculos

Respecto a Elena Makarova, señalada como una de las presuntas víctimas captadas por Rudnev, Tamara negó cualquier relación. «Nunca habló con ella, nunca la conoció. Solo oímos hablar en el juzgado», afirmó.

La mujer aseguró que tanto ella como su marido desconocían por completo a la joven mencionada en la causa.

Pedido desesperado y cuestionamientos a la prisión preventiva

En el cierre de su declaración, Rudneva reclamó ayuda pública para lograr la liberación de su esposo y reiteró que la prisión preventiva se sostiene sin pruebas.

«Lo único que quiero es sacarlo de la cárcel para que lo traten los médicos«, expresó.

También amplió su crítica al sistema judicial: «En ningún país del mundo deben meter a una persona a la cárcel sin pruebas». Mientras tanto, la investigación federal continúa y el caso sigue generando repercusión en Bariloche y en el ámbito judicial nacional.