Un intendente y un legislador denunciaron a un fiscal en el Consejo de la Magistratura de Río Negro

La movilización social de Río Colorado de hace una semana atrás por los hechos delictivos.

El intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, y el legislador Gustavo San Román, ambos de Juntos Somos Río Negro, denunciaron al fiscal Daniel Zornitta en el Consejo de la Magistratura de Río Negro, por su accionar en los hechos que provocaron una importante movilización vecinal y reclamos de justicia.

Los hechos ocurrieron el 9 y 10 de junio pasado cuando dos hombres sospechosos fueron cercados por lo vecinos en un comercio local y luego la policía debió realizar un operativo para sacarlos del lugar.

La presencia policial se extendió durante varias horas mientras los vecinos expresaban su malestar por hechos de inseguridad ocurridos en la localidad y reclamaban medidas más firmes contra personas que, según sostienen, acumulaban causas e intervenciones judiciales.

En medio de la situación también se presentó Zornitta, quien mantuvo conversaciones con personas que se encontraban en el interior del comercio e intentó brindar explicaciones sobre la actuación judicial ante prensa. Sin embargo, tuvo que retirarse del lugar escoltado por efectivos policiales debido al malestar de parte de los vecinos presentes, quienes le realizaron reclamos vinculados a la problemática de seguridad.

El intendente de Río Colorado, Duilio Minieri, uno de los impulsores de la denuncia.

Las dos hombres señalados fueron al otro día detenidos cuando se comprobó su participación en un hecho delictivo, previo desembarco del fiscal general, Fabricio Brogna, y de la fiscal jefa de Roca, Belén Calarco, quienes solicitaron medidas de prueba que desembocaron en la detención.

Finalmente el 11 de junio, en una audiencia virtual marcada por el seguimiento de la comunidad, uno de los acusados aceptó una condena de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que el segundo permanece tras las rejas bajo la modalidad de prisión preventiva por el término de cuatro meses, tras aplicarse la reiterancia.

Ahora, Minieri y San Román plantearon ante el Consejo de la Magistratura que «la actuación (de Zornitta)

desplegada habría resultado manifiestamente insuficiente frente al contexto de reiterancia delictiva, conmoción social y riesgo concreto para la integridad física de las personas involucradas y para el mantenimiento del orden público, todo ello en el marco de las obligaciones funcionales propias del Ministerio Público».

«La situación adquiere especial relevancia considerando que en la Provincia de Río Negro se encuentra vigente el régimen de reiterancia delictiva, instituto que precisamente procura dotar al sistema judicial de herramientas adecuadas para ponderar antecedentes, conductas reiteradas y riesgos asociados a personas sometidas reiteradamente a procesos penales», señalaro los denunciantes en el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura.

Minieri y San Román plantearon la necesidad de que los hechos descriptos puedan implicar incumplimientos funcionales, negligencia en el ejercicio del cargo o «conductas incompatibles con los deberes inherentes a la función desempeñada por el fiscal Daniel Zornitta».

Al ser consultado por este medio, fuentes del Ministerio Público Fiscal remarcaron que las dos personas señaladas por los vecinos están en este momento uno con una pena de efectivo cumplimiento y el otro con prisión preventiva por cuatro meses mientras se define su situación.

Los hechos descriptos durante la acusación son hurtos menores, se precisó.

También se dejó entrever que se está buscando una forma de mejorar la relación entre el fiscal y los vecinos de la ciudad, en el contexto de los casos mencionados. En este sentido fueron también las gestiones del fiscal general Brogna con autoridades locales y provinciales.