Rutas 22 y 151: Río Negro define el convenio para el traspaso y cómo financiar las obras paralizadas

La propuesta incluye la Ruta 22 entre Río Colorado y Cipolletti y la Ruta 151 desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro avanzó este lunes en la elaboración de una propuesta para asumir la administración de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores estratégicos para la producción, el transporte y la conexión con Neuquén.

La iniciativa fue analizada en una reunión encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck junto a funcionarios de distintas áreas provinciales, con el objetivo de definir los aspectos legales, técnicos y financieros que formarán parte de la negociación con Nación.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que el primer paso será avanzar en un convenio que establezca bajo qué condiciones la Provincia aceptaría hacerse cargo de los corredores.

«Lo que hablamos es cómo llevar adelante los pasos para la transferencia de las rutas nacionales a la provincia. Hubo definiciones del gobernador y se va a avanzar en un convenio tipo que después tiene que ser aprobado por Nación«, señaló Grün.

Más de 560 kilómetros con obras detenidas

La propuesta incluye la Ruta Nacional 22 entre Río Colorado y Cipolletti y la Ruta Nacional 151 desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa. Según Grün, se trata de unos 560 kilómetros que actualmente presentan obras inconclusas y sectores deteriorados por el paso constante del tránsito pesado.

«Son obras que están hace tiempo paralizadas y el estado de la ruta, incluyendo el puente sobre Río Colorado, no es bueno», advirtió.

El funcionario indicó que uno de los puntos centrales de la negociación será determinar cómo se financiarán las intervenciones necesarias para recuperar la infraestructura. «La Provincia va a plantear las condiciones en las cuales se haría cargo del mejoramiento de las rutas nacionales. Surge esta posibilidad de hacerlo con financiamiento también de la Provincia, que tiene que ser aprobado», sostuvo Grün.

«Vamos a trabajar para buscar el financiamiento y hacer los proyectos con las licitaciones correspondientes”, Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina.

Participaron del encuentro los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, de Hacienda, Gabriel Sánchez; el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; y el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López.

Proyectos y licitaciones para reactivar obras en las Rutas Nacionales 22 y 151

Grün remarcó que la intención es no limitarse al mantenimiento de las rutas, sino también asumir los proyectos que hasta ahora dependían de Vialidad Nacional. «Hay que trabajar para buscar el financiamiento y para hacer los proyectos, las licitaciones y avanzar rápidamente», afirmó el presidente de Vialidad Rionegrina.

En ese sentido, vinculó la estrategia con otros proyectos que Río Negro impulsó para destrabar obras demoradas, como la intervención en la rotonda de Choele Choel.

Además, destacó que la Provincia mantiene en ejecución una serie de trabajos viales que, según planteó, respaldan la posibilidad de asumir nuevos desafíos de infraestructura. Entre ellos mencionó la repavimentación de las rutas provinciales 68 y 69, esta última con 180 kilómetros de intervención, además de las obras en el acceso a San Javier, la Ruta Provincial 9 hacia Punta Colorada y los accesos a los aeropuertos de Bariloche y Viedma.