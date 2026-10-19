Un joven irá a juicio por agredir a su expareja en dos hechos de violencia de género en el Alto Valle

Un joven de 21 años deberá afrontar un juicio por hechos de violencia de género denunciados por su expareja en Mainqué e Ingeniero Huergo. En una audiencia, las partes presentaron las pruebas para el debate y el juez resolvió que la causa sea juzgada por un tribunal unipersonal.

La investigación comprende dos episodios ocurridos en septiembre de 2025. Según la acusación, el primero sucedió la noche del 23 de septiembre, en una vivienda de Mainqué, y el segundo, al día siguiente, cerca del domicilio de la mujer, en Ingeniero Huergo.

El primer episodio ocurrió en Mainqué

La fiscal del caso, Vanesa Cascallares, explicó que el acusado insultó a su pareja después de revisar un mensaje de texto en el celular de ella. Luego arrojó el teléfono, le quitó la tarjeta SIM y la ingirió.

El hombre también utilizó un cuchillo para dañar la billetera de la mujer. La víctima consiguió salir de la vivienda en una motocicleta y trasladarse hacia Ingeniero Huergo.

El segundo hecho ocurrió durante la tarde del 24 de septiembre de 2025. De acuerdo con la acusación, cuando la joven llegó a las inmediaciones de su casa, fue abordada por su pareja, quien le pegó en el rostro y provocó que cayera al suelo.

Como consecuencia de la agresión, sufrió escoriaciones e inflamación en la región facial. La Fiscalía indicó que esas lesiones demandaron un período estimado de curación de entre cinco y siete días.

Qué delitos le atribuyen al acusado

El joven llegará a juicio por “lesiones leves doblemente agravadas”, por haber sido cometidas contra una persona con quien mantenía una relación de pareja y por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, en concurso real con daño.

Durante el debate se prevé que declaren la víctima, testigos presenciales y personas allegadas a la joven. Se ofreció el testimonio del médico de la guardia del hospital local, para referirse a la atención que recibió.

La Fiscalía solicitó, además, la intervención de especialistas del Cuerpo de Investigación Forense, empleados policiales del Gabinete de Criminalística de Villa Regina y peritos del Cuerpo de Investigaciones Forenses del Poder Judicial. La querella adhirió a la prueba de la acusación y la defensa particular ofreció cinco testigos.

Ahora resta que la Oficina Judicial establezca las fechas de las audiencias para realizar el juicio de la Segunda Circunscripción Judicial.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.