Plan Pehuén: más de 20 escuelas de la Región Confluencia en Neuquén recibieron tecnología

El Plan Pehuén ya distribuyó más del 10% de los 52.199 dispositivos previstos. Foto: gentileza.

Más de 20 instituciones educativas de la Región Confluencia recibieron la semana pasada dispositivos tecnológicos a través del Plan Pehuén, una iniciativa del Gobierno de Neuquén que busca fortalecer la alfabetización digital.

El equipo del Ministerio de Educación continuará esta semana con las entregas en una institución de la capital provincial y en establecimientos educativos de las regiones de la Comarca y del Pehuén.

Qué instituciones de la región Confluencia recibieron dispositvos

La semana pasada se entregaron un total de 1.290 notebooks, 57 carros tecnológicos, 405 tablets educativas, 14 pantallas interactivas y 12 impresoras 3D.

En el Distrito VI, que abarca Centenario y localidades aledañas, el plan provincial alcanzó a los jardines 13 y 22, la Escuela Primaria 109 y la EPET 2.

Por su parte en el Distrito I, que contempla la capital, el equipamiento llegó a las EPET 8 y 19, los CPEM 18 y 23, el IFD 12 de nivel secundario, la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina, la Escuela Primaria 104 y al IPET 1. En el nivel inicial, recibieron equipamiento tecnológico los jardines 49, 64, 88, 76, 28, 23, 17, 14 y 61.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó que la elección de los dispositivos tecnológicos responde a las necesidades y características de cada nivel educativo.

«En inicial entregamos tablet y en el resto de los niveles entregamos ya notebook, porque tienen que ver desde el desarrollo de la etapa madurativa hasta la motricidad y el uso que tiene planificado ese dispositivo en cada uno de los niveles«, precisó.

Señaló también que «entre primaria y secundaria hay diferencias en los equipamientos. En primaria estamos entregando carros, computadoras y kit de robótica, y en la secundaria estamos entregando carros, computadoras, kit de robótica, pantallas interactivas e impresoras 3D».

Con respecto a la cantidad de dispositivos que corresponden a cada institución, la ministra detalló: «Tenemos un índice desarrollado que establece de acuerdo a la cantidad de estudiantes de esa institución la cantidad de carros y de equipos que le corresponden«.

En esa línea, en escuelas rurales, jardines y establecimientos pequeños se priorizó una mayor cobertura individual, mientras que en los más grandes se organizaron entregas para facilitar el trabajo con cursos completos.

El Plan Pehuén ya distribuyó más del 10% de los 52.199 dispositivos previstos. Hasta el momento, el operativo alcanzó a más de 110 establecimientos educativos de las 42 localidades neuquinas.

Plan Pehuén: dónde continuán las entregas

«Hoy estuvimos haciendo entregas de equipos en el CPEM 20 de Cutral Co. Entregamos también para varias escuelas primarias, varias secundarias y algunos jardines de la Comarca», contó Martínez.

Además, señaló que este lunes se entregaron dispositivos en la EPET 3 de la capital provincial. El cronograma continuará este martes en el Distrito VII, que comprende Las Lajas, en la región del Pehuén.

Desde las primeras entregas en agosto se distribuyeron 4.515 netbooks educativas, más de 400 tablets, 39 pantallas interactivas, 36 impresoras 3D, 130 carros tecnológicos y cuatro Aulas Box.

El programa se complementa con la propuesta formativa de la Escuela Digital Neuquina, con cursos autoasistidos de capacitación docente avalados por el Consejo Provincial de Educación (CPE).