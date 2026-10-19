Lo condenaron a más de 5 años por colaborar en el ataque a tiros que mató a Rubén Polanco en Neuquén

El ataque ocurrió en una plaza del barrio Valentina Sur y dejó una víctima fatal y dos personas heridas.

Luis Conrado Gruich fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión efectiva por colaborar en un ataque a tiros ocurrido en enero de 2021 en el barrio Valentina Sur de Neuquén, en el que murió Rubén Alejandro Polanco, de 19 años, y otros dos hombres resultaron heridos. La pena se acordó entre las partes y fue homologada este lunes por el juez Marco Lupica Cristo.

El hombre había permanecido prófugo durante más de cinco años, hasta que fue detenido en mayo pasado en Senillosa. A diferencia de Lucas Ezequiel Verón, señalado como autor de los disparos y condenado en diciembre de 2021 a 14 años y 3 meses de prisión, Gruich recibió una pena como partícipe secundario.

Cómo fue el ataque en Valentina Sur

Según la teoría del caso presentada por la fiscal Lorena Juárez, el 22 de enero de 2021, entre las 20.30 y las 21, Gruich condujo un automóvil hasta una plaza ubicada en la intersección de las calles Choele Choel y San Ignacio. Verón descendió del vehículo y disparó contra Polanco y otros dos hombres.

El joven de 19 años murió a causa de una hemorragia toracoabdominal. Las otras dos víctimas sufrieron heridas: una en las piernas y la otra en un antebrazo.

De acuerdo con la investigación, Gruich permaneció en el automóvil durante la balacera. La fiscalía sostuvo que su colaboración fue intencional, aunque no resultó esencial para concretar el ataque.

Un cambio en el grado de participación

La condena se dictó mediante un acuerdo pleno de responsabilidad y pena alcanzado entre las partes. En ese marco, la calificación de Gruich pasó de coautor a partícipe secundario, sin modificaciones en la descripción del hecho.

El juez lo declaró penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravadas por el mismo motivo.

La condena cierra una nueva etapa judicial por el ataque ocurrido en 2021. Verón, identificado como quien efectuó los disparos, ya había recibido una pena de 14 años y 3 meses de prisión efectiva en diciembre de ese año.