Fue a pedir ayuda económica para estudiar y se reencontró con su padre después de 20 años en una mediación en Roca

Una joven de 21 años acudió a la Defensa Pública de Roca para solicitar que su padre colaborara económicamente con sus estudios terciarios. La mediación permitió alcanzar un acuerdo por alimentos, pero también abrió la posibilidad de un reencuentro: hacía aproximadamente 20 años que no se veían.

El encuentro se realizó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc), con la intervención del Centro de Atención de la Defensa Pública (Cadep). Al finalizar, padre e hija se abrazaron entre lágrimas, intercambiaron sus números de teléfono y acordaron encontrarse para tomar un café.

La mediación abrió un espacio para el reencuentro

La joven llegó acompañada por su madre y explicó que necesitaba una contribución económica para continuar su formación. En un primer momento, la mediación se desarrolló en salas separadas, según relató una de las defensoras adjuntas que intervino en el proceso.

Durante la reunión, la joven expuso sus necesidades y describió la carrera que cursa. Su padre realizó una propuesta concreta y pidió hablar con ella. Ante ese planteo, los profesionales les ofrecieron un espacio para conversar a solas.

“Nos dimos cuenta que para ese tramo de la intervención sobramos todos y se les ofreció ese espacio sin abogados de por medio”, explicaron las defensoras. Ambos aceptaron y se sentaron juntos en una de las salas del Cimarc.

La conversación se extendió durante un tiempo. Cuando los equipos reingresaron, encontraron a los dos abrazados y llorando. Según describió una de las representantes de la Defensa Pública, ese momento permitió que el trámite adquiriera una dimensión que iba más allá del reclamo económico inicial.

El acuerdo por la prestación alimentaria

En términos económicos, las partes acordaron que el padre destine a su hija un porcentaje del beneficio previsional que percibe. Para instrumentar el compromiso, se dispuso la apertura de una cuenta judicial y se ofició a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para realizar la retención voluntaria acordada en concepto de prestación alimentaria.

Además, padre e hija intercambiaron sus números de celular y acordaron coordinar una salida para tomar un café. Desde la mediación, según indicó una de las defensoras, comenzaron a concretar ese acercamiento.

Cómo funciona la mediación prejudicial

La Defensa Pública destacó que estos procedimientos pueden resolver conflictos sin avanzar hacia otras instancias judiciales. En Río Negro, determinados reclamos requieren agotar la mediación prejudicial antes de presentar una demanda.

La instancia puede iniciarse con un abogado particular o mediante la asistencia de la Defensoría Pública. El caso, señalaron desde el organismo, muestra la importancia de atender tanto las necesidades planteadas al comienzo como otras que puedan surgir durante el encuentro.