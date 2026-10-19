Vendían drogas en Neuquén y fueron condenados: les decomisarán dos camionetas y pagarán multas

La Justicia de Neuquén condenó a dos hombres a tres años de prisión de ejecución condicional por comercializar estupefacientes en el barrio Valentina Sur de la capital. En un juicio abreviado realizado este lunes, la Justicia también ordenó el decomiso de dos camionetas Toyota SW4 y fijó multas de aproximadamente 2,7 millones de pesos para cada condenado. Otros dos imputados fueron sobreseídos por el beneficio de la duda.

La resolución fue homologada por el juez de Garantías Juan Manuel Kees, a partir de un acuerdo presentado por la fiscal del caso, María Eugenia Titanti, y el asistente letrado Luciano Vidal. Los condenados son Santiago Fabián Reinoso y Franco Daniel Rechini, declarados responsables como partícipes secundarios del delito de comercio de estupefacientes.

Cómo operaba la venta en Valentina Sur

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre enero y el 24 de abril de 2026. La acusación sostuvo que Reinoso vendía drogas desde un inmueble y atendía a los compradores a través de una ventana con mostrador. En ese lugar, los investigadores registraron decenas de maniobras de “pasamanos”.

Por su parte, Rechini comercializaba sustancias desde su domicilio, también ubicado en el barrio. El 25 de abril, durante los allanamientos realizados en ambos inmuebles, se secuestraron más de un millón de pesos en efectivo, en billetes de baja denominación, teléfonos celulares, anotaciones y 13 gramos de cannabis sativa.

Tres años de prisión condicional y multas

Durante la audiencia, la Fiscalía adecuó la calificación legal y solicitó que ambos fueran considerados partícipes secundarios, una forma de intervención penal contemplada en el artículo 46 del Código Penal. El juez avaló el acuerdo y les impuso tres años de prisión condicional, junto con reglas de conducta por el mismo plazo.

Entre las condiciones establecidas figuran fijar domicilio y no modificarlo sin autorización, no cometer nuevos delitos y no ingresar, circular ni residir en el barrio Valentina Sur. Además, cada condenado deberá pagar una multa de 22,5 unidades fijas, equivalente a unos 2,7 millones de pesos.

Sobreseyeron a otros dos investigados

En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de otros dos sospechosos por el beneficio de la duda. El juez Kees también hizo lugar a ese pedido y dispuso el cierre de las actuaciones respecto de ambos.