La rotonda de Illia y Perón en Cipolletti ya toma forma y busca ordenar el tránsito hacia las rutas 151 y 65

Los trabajos se financian con presupuesto municipal y tienen un plazo de ejecución previsto de ocho meses. Foto: municipio de Cipolletti.

La construcción de la nueva rotonda en la intersección de las avenidas Arturo Illia y Juan Domingo Perón, en Cipolletti, comienza a mostrar su forma. El intendente Rodrigo Buteler recorrió el sector y destacó los avances de una obra vial que apunta a ordenar la circulación y mejorar el acceso al Distrito Vecinal y al Parque Industrial.

La intervención se desarrolla en un punto estratégico de la ciudad, donde confluyen la Ruta Nacional 151 y el corredor de la Ruta Provincial 65. El proyecto busca mejorar la circulación en uno de los sectores de mayor movimiento vehicular, por el que transitan tanto automovilistas como vehículos de carga.

Foto: municipio de Cipolletti.

«Ya se empieza a ver la nueva rotonda, que va a ordenar el tránsito y mejorar el acceso al Distrito y al Parque Industrial», publicó el jefe comunal en sus redes sociales.

Cuánto cuesta la rotonda de Illia y Perón

La obra fue adjudicada a la empresa Ribeiro SRL, luego de una licitación en la que también participó Perfil SRL. El presupuesto oficial había sido fijado en $1.380 millones.

En la apertura de ofertas, Ribeiro SRL presentó una propuesta de $1.350 millones, mientras que Perfil SRL cotizó $1.472 millones. La primera resultó adjudicataria con la oferta económicamente más conveniente.

Los trabajos se financian con presupuesto municipal y tienen un plazo de ejecución previsto de ocho meses. Cuando se anunció el inicio de la intervención, en agosto, el municipio anticipó que habría modificaciones en la circulación para garantizar el desarrollo de las tareas.

El proyecto contempla la construcción integral de la rotonda, la pavimentación de los accesos, nueva señalización horizontal y vertical, iluminación LED, parquización y obras complementarias de infraestructura.

También incluye el entubado del canal de riego en sentido norte-sur y del desagüe Curri Lamuel, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua en ese sector.

Las otras obras para mejorar los accesos a Cipolletti

Buteler vinculó la construcción de la rotonda con otras intervenciones viales previstas para mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, anunció que el municipio completará el asfalto de la avenida La Plata, una conexión que consideró clave para vincular las rutas nacionales 22 y 151.

A su vez, mencionó los trabajos que el gobierno local lleva adelante junto a la Provincia para mejorar el ingreso desde la Ruta Nacional 22. Ese proyecto contempla una doble vía y una ciclovía.

La rotonda de Illia y Perón es una de las obras centrales de ese esquema por su ubicación y por la función que cumple como nexo entre los accesos a la ciudad, el Parque Industrial y el Distrito Vecinal.