Un juez se negó a aplicar la ley de reiterancia en Neuquén por primera vez: "Es inconstitucional" . Foto Matías Subat.

En una audiencia de control de detención realizada el domingo, el juez penal Luis Giorgetti declaró la inconstitucionalidad de la ley que introdujo la figura de la reiterancia delictiva como fundamento independiente para imponer prisión preventiva, normativa aprobada recientemente por la Legislatura de Neuquén.

La fiscalía reclamó su utilización conforme al artículo 114 quinquies del Código Procesal Penal. Tras analizar los planteos, Giorgetti resolvió de oficio que la disposición carece de validez, por considerar que afecta derechos esenciales como la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal.

“Se invocaron tres riesgos (procesales), y adelanto que no voy a hacer lugar a uno de ellos porque la norma es inconstitucional”, afirmó el juez.

Fundamentos del juez

Giorgetti fue categórico al señalar que la reiterancia implica un apartamiento de los principios constitucionales: “No se le puede respetar la presunción de inocencia a una persona, y, por otro lado, afirmar que es reiterante en el delito”.

“La ley de reiterancia se lleva por delante todos los principios constitucionales e internacionales, partiendo del principio de inocencia”, expuso.

“Ni hablar cuando en el proyecto de la ley se habla de delincuentes directamente; ni siquiera está diciendo que es culpable de un delito, sino que es una persona que indefectiblemente va a cometer delitos durante toda su vida”, expresó durante su resolución el juez.

Asimismo, criticó que la norma sancionada transforma la prisión preventiva en un castigo anticipado: “Está claro la intención del legislador, más allá de la torpe redacción, es que una vez que una persona tenga dos o más formulaciones de cargos quede detenida, como una pena anticipada”.

“No hay una manera de interpretar armónicamente esta cláusula legal, no hay forma de defenderla desde lo constitucional y convencional”, remarcó.

Riesgos procesales y prisión preventiva

En su resolución, Giorgetti hizo lugar parcialmente al pedido de prisión preventiva contra el imputado del caso, avalando la medida por un plazo de diez días. Tuvo en cuenta dos riesgos procesales: la posibilidad de fuga y el riesgo para la integridad de la víctima.

Sin embargo, rechazó la aplicación solicitada. “Se han invocado tres riesgos y uno de ellos (reiterancia) no lo voy a tener en cuenta porque la norma es inconstitucional”, sostuvo.

Coincidencias con advertencias previas

Los argumentos de Giorgetti coinciden con la postura expresada durante el debate legislativo por la Defensora General Vanina Merlo, quien había advertido que la figura afectaba gravemente derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

Según el juez, la nueva ley “confunde la finalidad de la prisión preventiva con la de la pena” y se aparta de los principios propios de un Estado de Derecho.

El caso que dio origen a la decisión

El fallo se dio en el contexto de la causa contra un hombre acusado de intentar robarle el auto a un chofer de Uber en Neuquén. El imputado fue detenido tras una persecución en la que intervinieron la víctima y un taxista que lo asistió.

La fiscalía lo imputó por robo agravado en grado de tentativa en concurso real con daño, dos hechos, y pidió su prisión preventiva por diez días. Como parte de los argumentos, planteó la reiterancia ya que el acusado tenía otras investigaciones en curso por delitos de hurto, lesiones y abuso sexual. El 6 de julio se le habían formulado cargos por lesiones leves, tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y hurto simple.

El juez Giorgetti aceptó el pedido de prisión preventiva, pero aclaró que lo hacía únicamente por riesgo de fuga y riesgo para la integridad de la víctima, excluyendo la reiterancia por considerarla inconstitucional.

Lo que dice la Ley de reiterancia

Sancionada el 3 de julio de este año, la Ley provincial 3514 incorporó la reiterancia delictiva entre los motivos por los cuales la fiscalía puede requerir al tribunal –que luego debe resolver al respecto- que dicte una prisión preventiva.

En el texto, se establece que “para decidir si concurre la causal de reiterancia delictiva, se debe considerar si, además de la causa que motiva el procedimiento, existe sobre el imputado otra u otras abiertas, aunque no haya recaído condena firme, siempre que se hayan formulado cargos en los términos del artículo 133 del presente Código”.