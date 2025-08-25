«Garantista berreta»: Marcelo Bermúdez apuntó contra el juez que criticó la ley de reiterancia en Neuquén

El juez de Neuquén, Luis Giorgetti, se negó por primera vez a tomar la ley de reiterancia como argumento válido para aplicar la prisión preventiva. “Se lleva por delante todos los principios constitucionales e internacionales«, sostuvo el magistrado. El diputado provincial e impulsor de la iniciativa, Marcelo Bermúdez, defendió la norma y contraatacó: «El juez Giorgetti dicta esto porque tiene una visión garantista berreta».

«Reiterancia es una ley recientemente sancionada que dice que si uno tiene una imputación por un delito anterior y, a eso se le suma una imputación por un delito actual, el juez puede dictar la prisión preventiva», explicó a través de un video difundido en las redes sociales. Bermúdez señaló que, así, se evita la «puerta giratoria» en las comisarías de Neuquén.

El legislador cuestionó al magistrado y sostuvo que protege a los «delincuentes». «Esto es berreta. Esto es dejar delincuentes en la calle porque tengo mi corazoncito con los delincuentes», enfatizó.

Bermúdez defendió la ley de reiterancia y ejemplificó con un caso de San Martín de los Andes

El diputado y referente del PRO en Neuquén insistió en que la ley de reiterancia previene que se comentan más delitos.

«En San Martín de los Andes hay un caso muy claro con la ley de reiterancia. A una persona se la detuvo por robos anteriores. ¿Sabes cuántos fueron los robos anteriores? 14. Es decir, la Justicia no pudo detener por ninguna otra circunstancia a una persona que había robado 14 veces. Gracias a la ley de Reiterancia se la detuvo en la décimo quinta«, subrayó

Al final de su descargo, Bermúdez vuelve a cuestionar al juez que rechazó la normativa, pero además apuntó contra la Defensora General de Neuquén, Vanina Merlo, quien se había opuesto a la ley de reiterancia. Aceveró que su aplicación podría aumentar un 394% la cantidad de personas detenidas preventivamente, cuando la provincia atraviesa una crisis carcelaria.

«El juez (Giorgetti) y Vanina Merlo asumen una posición de garantismo berreta y con esto hay que terminar, con lo cual vamos a batallar en los ámbitos que corresponden para que la gente tenga más seguridad«, aseguró.

Qué dijo el juez Giorgetti sobre la ley de reiterancia: una «torpe redacción» que atenta contra el «principio de inocencia»

El fallo se dio en el contexto de la causa contra un hombre acusado de intentar robarle el auto a un chofer de Uber en Neuquén. Giorgetti le concedió la prisión preventiva a un imputado, pero sólo tuvo en cuenta dos riesgos procesales: la posibilidad de fuga y el riesgo para la integridad de la víctima.

Y reprochó categóricamente la ley de reiterancia. «Se lleva por delante todos los principios constitucionales e internacionales, partiendo del principio de inocencia», enfatizó y agregó: “No se le puede respetar la presunción de inocencia a una persona, y, por otro lado, afirmar que es reiterante en el delito”.

Además, criticó la «torpe redacción» de la norma. “Ni hablar cuando en el proyecto de la ley se habla de delincuentes directamente; ni siquiera está diciendo que es culpable de un delito, sino que es una persona que indefectiblemente va a cometer delitos durante toda su vida”, sostuvo el juez.

Para Giorgetti, se buscó transformar la prisión preventiva en un castigo anticipado. “Está claro la intención del legislador, más allá de la torpe redacción, es que una vez que una persona tenga dos o más formulaciones de cargos quede detenida, como una pena anticipada”, argumentó.

Y concluyó: “No hay una manera de interpretar armónicamente esta cláusula legal, no hay forma de defenderla desde lo constitucional y convencional”.