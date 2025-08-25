Intentó robarle a un Uber y un taxista ayudó a atraparlo en Neuquén: terminó con prisión preventiva

Un violento intento de robo a un chofer de Uber terminó con una persecución callejera en Neuquén y con el imputado detenido gracias a la intervención de un taxista. El hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de agosto y derivó en una audiencia judicial en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le formuló cargos al acusado.

La acusación formal estuvo a cargo de la asistente letrada Lorena Juárez y el asistente Andrés Carrea, quienes solicitaron prisión preventiva por considerar que existía riesgo de fuga y peligro para la integridad de la víctima. El juez de garantías Luis Giorgetti avaló el pedido y fijó un plazo de investigación de tres meses.

El violento ataque

Según la investigación preliminar del MPF, el imputado solicitó un viaje por la aplicación Uber y abordó un Chevrolet Onix alrededor de las 4.40 de la madrugada, con destino a la calle Mario Centeno. Durante el trayecto todo transcurrió con normalidad, pero al llegar a destino el hombre atacó al conductor.

Desde el asiento trasero, lo tomó por el cuello, comenzó a ahorcarlo con los brazos y lo golpeó, llegando incluso a morderlo en medio del forcejeo. La víctima intentó quitar las llaves del auto para impedir el robo, pero no logró hacerlo. El agresor entonces se trasladó al asiento delantero y arrancó el vehículo, escapando a toda velocidad.

La persecución con ayuda de un taxista

Herido y sorprendido, el conductor del Uber alcanzó a pedir auxilio a un taxista que circulaba cerca de la zona. El chofer del taxi, al volante de un Fiat Siena, decidió colaborar y ambos iniciaron la persecución por la calle Doctor Ramón.

La huida del acusado estuvo marcada por múltiples choques: primero impactó contra un Gol Trend estacionado en la esquina de Doctor Ramón y Rodhe; minutos más tarde chocó contra una camioneta. A pesar de los daños, continuó conduciendo hasta que finalmente el Onix sufrió un desperfecto en una rueda y quedó inutilizado en la intersección de Avenida del Trabajador y Aravarco. Allí, la víctima y el taxista lograron reducirlo hasta la llegada de la Policía provincial.

Intervención policial y judicial

Los efectivos ya habían sido alertados por el taxista, que informó la situación y ayudó a rastrear el vehículo mediante GPS. Una vez detenido, el hombre fue puesto a disposición de la Justicia. El MPF le atribuyó el delito de robo agravado en grado de tentativa, en concurso real con daño, en dos hechos.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó que permanezca detenido por diez días bajo prisión preventiva. El pedido se basó en la violencia del hecho, la falta de arraigo y la existencia de investigaciones previas en su contra por hurto, lesiones y abuso sexual.

Los fundamentos del juez

El juez Luis Giorgetti aceptó la formulación de cargos y respaldó el pedido de preventiva, aunque limitó los fundamentos a dos riesgos procesales: el peligro de fuga y la integridad de la víctima, quien podría estar expuesta dado que el acusado obtuvo sus datos a través de la aplicación Uber.

Respecto del tercer riesgo planteado por el MPF, la reiterancia delictiva, el magistrado lo descartó por considerarlo inconstitucional. Explicó que no se puede compatibilizar la presunción de inocencia con la idea de considerar a una persona “reiterante en el delito” cuando aún no existe condena firme.