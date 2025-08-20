Un juicio por tentativa de femicidio en Neuquén cambió a lesiones agravadas por violencia de género

El juicio contra un hombre acusado inicialmente de tentativa de femicidio en Neuquén llegó a su instancia final. Este martes, durante los alegatos de clausura, la fiscalía anunció una modificación en la calificación legal de los hechos. Mañana leerán el veredicto.

La decisión se fundamentó en la evidencia recolectada durante el debate oral, que permitió acreditar agresiones a la expareja del imputado, pero sin los elementos suficientes para sostener que se tratara de un intento de femicidio.

Los hechos y la acusación fiscal

Según se probó en el juicio, el acusado golpeó a la víctima con una cadena en la cabeza y, al día siguiente, le provocó una herida en la espalda con una tijera. La fiscalía consideró que no pudo demostrarse que este segundo ataque configurara una tentativa de femicidio, ya que para ello se requiere acreditar que el resultado letal no se concretó por causas ajenas a la voluntad del agresor.

Por este motivo, solicitó que se declare al imputado responsable por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por la violencia de género.

La postura de la defensa

La defensa, en tanto, pidió la absolución en el primer hecho al entender que no quedó probada la autoría. Planteó que sí corresponde responsabilizar al acusado por el segundo episodio, bajo la figura de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

Además, subrayó que tanto el imputado como la víctima atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad: calle, consumo de sustancias y ausencia de redes de contención. Criticó la falta de respuesta eficaz por parte del Estado, pese a las medidas cautelares dispuestas y la intervención de la línea 148 y del Juzgado de Familia.

El tribunal dará el veredicto

El tribunal, integrado por las juezas Carina Álvarez y Florencia Martini junto al juez Nazareno Eulogio, fijó para el jueves la lectura del veredicto. Allí se definirá si el imputado es declarado responsable por los hechos de violencia que quedaron acreditados durante el juicio.