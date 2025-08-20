Quién era el hombre que murió apuñalado en Senillosa

Un vecino de Senillosa murió apuñalado, este martes por la noche, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. El hecho ocurrió sobre la calle Emilio Díaz, alrededor de las 21:30. Hasta el momento, no hay detenidos.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que la víctima fue identificada como Luis Miguel Escudero, de 42 años. El hombre habría salido de su casa en horas de la noche y minutos más tarde volvió con una en el abdomen, aparentemente de arma blanca.

El hombre iba a ser trasladado al hospital castor rendón de Neuquén. Foto: archivo.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de emergencia al hospital Castro Rendón de Neuquén, pero falleció en el viaje.

Mataron a un hombre en Senillosa: qué se sabe sobre el hecho

El comisario Juan Barroso explicó que en principio se descartaría la hipótesis de un «homicidio en ocasión de robo». Una de las teorías es que la víctima habría protagonizado una discusión con otra persona. Esto es materia de investigación.

«El hombre tenía una herida de arma blanca. Cerca de las 22.30 se constató su muerte», explicó a Diario RÍO NEGRO.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Neuquén capital para avanzar con la autopsia y determinar detalles fundamentales para conocer el hecho.

En este sentido explicaron que se está llevando adelante una investigación para determinar a ciencia cierta lo ocurrido. Ahora llevan adelante un relevamiento de las cámaras de seguridad y entrevistas a testigos.