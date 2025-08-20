Vendió su camioneta y le entregaron un cheque sin fondos en Roca: la Policía la recuperó en un taller

La camioneta Ford F100 fue secuestrada en un taller mecánico del parque industrial de Roca.

Un hecho de estafa ocurrido en Roca terminó con la recuperación de una camioneta Ford F100 que había sido entregada a cambio de un cheque falso. El propietario, un hombre de 55 años, denunció lo sucedido días atrás cuando descubrió que el pago recibido por la venta del vehículo carecía de fondos.

La investigación fue asumida por la Fiscalía N° 3, que dispuso el rápido inicio de diligencias para dar con el rodado, considerado clave en la causa judicial que busca determinar a los responsables del delito.

Hallazgo en el parque industrial

Este martes, personal del Destacamento 178° localizó la camioneta dentro de un taller mecánico situado en el parque industrial de la ciudad. El operativo se desarrolló de manera discreta y culminó con el secuestro de la Ford F100, que quedó bajo resguardo judicial.

La Justicia continúa con la recolección de pruebas y busca identificar a quienes participaron en la maniobra fraudulenta que terminó perjudicando al damnificado. Mientras tanto, la causa avanza con expectativa de nuevas medidas.