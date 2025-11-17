Un operativo en Viedma reveló que tenía cocaína, cannabis y LSD: fue condenado y tendrá prisión domiciliaria

Hallaron cocaína, cannabis y LSD y terminó condenado a tres años con parte de la pena en domiciliaria. Foto Ilustrativa.

Un hombre de 44 años fue condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de tenencia simple de estupefacientes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Roca homologara un acuerdo de juicio abreviado. La resolución establece que parte de la pena se cumplirá bajo arresto domiciliario debido a las condiciones de salud del acusado. Todo surgió tras un procedimiento en Viedma, donde le habían secuestrado casi 300 gramos de cocaína, una considerable cantidad de dosis LSD y casi 200 gramos de cannabis.

El caso se había iniciado en 2022 tras un procedimiento realizado en Viedma, donde se secuestraron dosis umbrales de cocaína, LSD y flores de cannabis. Aunque la imputación original era por tenencia con fines de comercialización, la fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo y modificó la acusación.

La investigación y el origen del caso

El expediente comenzó a raíz de un procedimiento efectuado el 6 de julio de 2022 en una vivienda ubicada en el sector Hipódromo Viejo, del Barrio Parque Industrial de Viedma. Allí, personal de la Policía Federal Argentina encontró 285 gramos de cocaína, 275 dosis de LSD y 188 gramos de flores de cannabis sativa distribuidos en distintos sectores del domicilio.

La fiscalía consideró inicialmente que el imputado tenía sustancias con fines de comercialización. Sin embargo, durante la etapa de juicio no se reunieron pruebas suficientes que acreditaran el dolo comercial. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, los teléfonos secuestrados no contenían mensajes ni registros que permitieran inferir actividades de tráfico.

El acuerdo de juicio abreviado

La audiencia preliminar se realizó en dos etapas. En la primera, el auxiliar fiscal Diego Paolini comunicó que las partes habían alcanzado un acuerdo de juicio abreviado y propuso recalificar el hecho a tenencia simple de estupefacientes. El hombre reconoció su responsabilidad y aceptó la pena y las reglas de conducta establecidas.

Inicialmente, la fiscalía había ofrecido una condena de tres años de ejecución condicional, pero la situación cambió cuando se verificaron antecedentes penales previos del imputado. Ese dato, no registrado al comienzo, impidió legalmente que la pena quedara en suspenso, según el artículo 51 inciso 2 del Código Penal.

La segunda audiencia y el cambio en el cumplimiento de la pena

La nueva audiencia, realizada este mes, permitió a las partes ajustar el acuerdo. Se estableció que la pena sería de cumplimiento efectivo, pero se acordó que ocho meses se cumplirían bajo modalidad de prisión domiciliaria. El resto se ejecutará bajo las reglas del artículo 13 del Código Penal, que contemplan libertad condicional bajo estrictos controles.

El tribunal valoró especialmente el estado de salud del condenado, quien padece dos enfermedades complejas, además de una incapacidad laboral del 76 por ciento. También se consideró su rol como único sostén familiar y la existencia de una guarda preadoptiva a su cargo.

Reglas de conducta e imposición de una donación

La condena incluyó la obligación de cumplir reglas de conducta: someterse a controles periódicos ante la DECAEP, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol y evitar contacto con personas o lugares vinculados al narcotráfico.

En reemplazo de las tareas comunitarias, el tribunal homologó una donación de 600 mil pesos al Hospital Francisco López Lima de Roca, pagaderos en cuatro cuotas de 150 mil pesos.

El tribunal dispuso la destrucción del estupefaciente secuestrado, tal como lo establece la ley 23.737, y ordenó la devolución de los elementos no vinculados al delito. Tras quedar firme, la sentencia será remitida a la Oficina Judicial para el cómputo definitivo de pena.