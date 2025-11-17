Descubrieron que llevaba una carga de droga oculta en un camión en Río Negro: terminó condenado

La Justicia Federal de General Roca condenó a un chofer de 36 años por transportar casi 14 kilos de marihuana ocultos en la cabina del camión que conducía. El hombre aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión. El hallazgo se produjo en un operativo que frenó el rodado -que había sido utilizado para el transporte de vacunas contra el Covid 19- en San Antonio Oeste.

La droga fue descubierta durante un operativo vial realizado en enero de 2022, cuando personal de la Policía Federal detuvo el camión que el condenado conducía en un control sobre la Ruta 3, cerca de San Antonio Oeste. El hallazgo derivó en una causa por transporte de estupefacientes que tuvo sentencia firme.

Detalles del operativo que descubrió la droga

El procedimiento ocurrió el 11 de enero de 2022, alrededor de las 22, cuando la División Antidrogas Cipolletti de la Policía Federal realizaba controles sobre la Ruta Nacional 3. El acusado manejaba un camión Mercedes Benz Axos perteneciente a una empresa de transporte.

El control de la PFA en ruta permitió secuestrar 19 paquetes de marihuana ocultos en la cabina del camión. Foto Gentileza.

Durante la inspección, los agentes detectaron que el conductor estaba visiblemente nervioso y apurado por continuar su viaje. Ante la presencia de testigos, se utilizó al can detector Kira, que marcó actividad sobre la cama de la cabina del camión.

Debajo de ella se encontró una caja con 19 paquetes rectangulares, comúnmente denominados “ladrillos”, que contenían marihuana. El narco test dio positivo y el peso total inicial de la sustancia fue de 13.653 gramos, cantidad equivalente a más de 150 mil dosis umbrales, según la pericia química posterior.

El camión en cuestión (que tenía inscripciones de transporte de vacunas) se utilizó tiempo atrás para distribuir dosis de la campaña de inmunización nacional contra el Covid 19, aunque -al momento del hecho- no estaba asignado a ese operativo.

La imputación y el avance de la causa

Tras el secuestro de los paquetes, el conductor quedó imputado por el delito de transporte de estupefacientes, previsto en la Ley 23.737. Los testigos del operativo declararon luego sobre el estado de nerviosismo del conductor y las circunstancias del hallazgo.

La causa avanzó y fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal de General Roca. Sin embargo, antes del inicio del debate, la Fiscalía y la Defensa arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, en el que el imputado reconoció los hechos, aceptó la calificación legal y acordó la pena.

Cómo fue el acuerdo de juicio abreviado

El Auxiliar Fiscal Diego Martín Paolini y la defensora pública Gabriela Labat presentaron un acuerdo basado en el reconocimiento del acusado. En audiencia, el encausado admitió su participación y manifestó comprender las consecuencias penales.

La Fiscalía solicitó una pena de 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 45 unidades fijas, costas del proceso y la destrucción de la droga secuestrada. También se pidió que la pena se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario, debido a la situación familiar del imputado.

Las razones del arresto domiciliario

El hombre es padre de tres menores y único sostén económico del hogar. Su pareja se encuentra en tratamiento oncológico y depende de la obra social ligada al empleo del condenado.

El tribunal evaluó los informes sociales, la documentación médica y el marco legal que contempla excepciones para casos en los que el condenado es sostén familiar de menores o convive con personas con enfermedades graves.

Por ello, el juez Marcos Javier Aguerrido resolvió autorizar el cumplimiento de la pena en arresto domiciliario, con excepciones para salidas laborales y para acompañar a su pareja a los tratamientos médicos.

La sentencia

El Tribunal Oral Federal, actuando de forma unipersonal, homologó el acuerdo y condenó al hombre como autor del delito de transporte de estupefacientes. Además, dispuso la destrucción del material secuestrado y la restitución de un teléfono celular que no tenía relación con el delito.

La sentencia quedó registrada y será ejecutada una vez notificadas las partes. El condenado deberá cumplir la pena en su domicilio de Gregorio de Laferrere, bajo control judicial y con autorización limitada de circulación.