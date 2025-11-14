Dos imputados por comercializar droga tusi en el Alto Valle: «Había rosado, verde oscuro y flúor»

Dos personas fueron imputadas este jueves en una audiencia realizada en los Tribunales Federales de Roca por los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes, entre ellos la potente droga sintética conocida como tusi o cocaína rosa. La causa se originó tras un allanamiento efectuado en el marco de la investigación por un robo a una inmobiliaria de Villa Regina.

Durante el operativo, realizado en abril en una vivienda ubicada en la calle Remedios de Escalada de Villa Regina, la policía provincial halló 70 gramos de tusi de distintos colores —una cantidad considerada significativa para este tipo de droga—, además de 17,32 gramos cocaína, más de medio kilo de marihuana y 400 mil pesos en efectivo.

Según la fiscalía, las pericias realizadas en Buenos Aires confirmaron que el «tusi rosado, verde oscuro y verde flúor incautado contenía ketamina y cafeína», mientras que los análisis sobre la marihuana, realizados por especialistas de Neuquén, determinaron un peso total de 632 gramos.

Los imputados y sus antecedentes

Los imputados son un hombre de 40 años, ciudadano chileno, quien dijo ser topógrafo, y una joven de 21 años, estilista en Río Negro. La mujer ya cumple condena por el robo a la inmobiliaria, mientras que el hombre además posee antecedentes en Argentina y Chile, incluidas causas por falsificación de documentos, ingreso ilegal al país y un pedido de captura de Interpol por delitos graves.

La audiencia fue dirigida por el juez federal Hugo Greca. Su inicio se vio demorado por un planteo de la defensa oficial a cargo de Gabriela Labat, que solicitó reprogramar el encuentro debido a la supuesta designación de un abogado particular. Sin embargo, ante la falta de firma del nuevo defensor y la negativa de la fiscalía, el juez resolvió continuar y dejó abierta la posibilidad de una nueva audiencia si la defensa fuese formalmente acreditada.

«Una cantidad enorme»

El fiscal auxiliar Francisco Iglesias, de la Fiscalía Federal de Roca, junto al abogado Gonzalo Tobares, estuvo en representación del fiscal Sebastián Gallardo y fue quien detalló los hechos y el origen de la investigación. Destacó que los casi 70 gramos de tusi constituyen “una cantidad enorme”, ya que no suele encontrarse este tipo de sustancia en volúmenes elevados. Por ello, solicitó imputar a ambos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de coautores.

Respecto a las medidas cautelares, la fiscalía pidió prisión preventiva para el ciudadano chileno, fundamentada en sus antecedentes y en el riesgo procesal. Para la mujer, solicitó mantener el control periódico de domicilio, medida que ya cumple por su condena previa. El juez Greca decidió no otorgar prisión preventiva al hombre por el momento, aunque dejó abierta la posibilidad de revisarlo. En el caso de la mujer, dispuso prohibición de salida del país y la continuidad de la obligación de presentarse en una comisaría. También fijó un plazo de 90 días para completar la investigación.

También habilitó que se levante el secreto bancario de ambos imputados, permitiendo que sus cuentas financieras y en billeteras virtuales sean investigadas por la fiscalía con el fin de sostener la hipótesis del comercio de droga. El celular del ciudadano chileno también será peritado por un equipo técnico.

El robo que destapó la causa por drogas

La investigación se inició tras el robo cometido el 25 de abril a una inmobiliaria de Villa Regina, hecho en el que ambos imputados habrían participado. Según la acusación, el hombre ingresó al local tras violentar la puerta principal y sustrajo un dispositivo de visión nocturna, dinero en efectivo y dos cajas de municiones calibre 22.

Al ser sorprendido por el propietario, lo amenazó con un cuchillo antes de huir en un vehículo donde lo esperaban sus cómplices.

La evidencia reunida incluye actas policiales, testimonios, registros de cámaras de seguridad, peritajes de Criminalística y fotografías tomadas desde un celular que muestran al imputado retirándose del lugar y deshaciéndose del arma blanca. La vivienda allanada era alquilada por la imputada, y ambos fueron identificados por la víctima, lo que permitió vincularlos rápidamente con el hecho.