Otoño Uriarte: buscan a uno de los imputados de la causa que había fijado domicilio en Neuquén

El Ministerio Público Fiscal pidió la búsqueda y ubicación de Maximiliano Manuel Lagos, uno de los cuatro imputados en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada, luego de que no pudiera ser notificado para una audiencia ante el Tribunal de Impugnación prevista para el 5 de diciembre por el caso Otoño Uriarte.

Durante una audiencia virtual realizada este jueves, la fiscal del caso solicitó que se declare la rebeldía de Lagos y se ordene su captura, medida que fue aceptada por el juez interviniente.

La funcionaria explicó que la Oficina Judicial de Cipolletti no logró ubicarlo para informarle sobre la citación al nuevo debate, en el marco del proceso de impugnación a la sentencia absolutoria dictada previamente.

Caso Otoño Uriarte: Lagos no estaba en su domicilio de Neuquén

Tras el juicio, el Tribunal de Impugnación había hecho lugar a los recursos presentados por las defensas y absolvió de culpa y cargo a los cuatro acusados, quienes recuperaron la libertad. En ese momento, Lagos había fijado domicilio en la ciudad de Neuquén, pero no fue hallado en el lugar.

La Oficina Judicial intentó contactarlo mediante el número de teléfono informado por WhatsApp y también en el domicilio declarado, sin obtener respuesta. Ante esta situación, la Policía de Neuquén inició un expediente de búsqueda de paradero, aunque hasta el momento no se registraron avances.

“Se necesita que esté a derecho para la audiencia. La sentencia absolutoria aún no está firme, el proceso sigue en curso”, señaló la fiscal del caso al justificar el pedido.

Tanto la querella, que representa al padre de la víctima, como el defensor público de Lagos, manifestaron su adhesión a la solicitud fiscal. Finalmente, el juez dispuso la declaración de rebeldía y ordenó oficiar a las fuerzas de seguridad para dar con el imputado y garantizar su presencia en la próxima audiencia.