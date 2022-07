Una multitudinaria marcha reclamó por el crimen del trabajador municipal en Villa La Angostura

“La familia está destruida. Todos estamos muy mal, pero nos sentimos muy acompañados”, afirmó, Brenda Gatica tras finalizar la multitudinaria marcha en reclamo de justicia por el homicidio de Robinson “Robin” Gatica.

La marcha convocó a familiares, amigos, vecinos y conocidos del joven empleado municipal que recorrieron en forma pacífica la noche de este lunes la céntrica avenida Arrayanes de Villa La Angostura.

Por el homicidio de Gatica hay cinco policías, cumplían funciones en la comisaría 28 de esta localidad, imputados. El fiscal del caso Adrián de Lillo acusó a David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo, Darío Luis González y Víctor Hugo Muñoz por el homicidio agravado de Gatica, porque lo cometieron presuntamente abusando de sus funciones como empleados de la Policía de Neuquén.

El juez Nazareno Eulogio admitió los cargos que la fiscalía formuló el jueves y les impuso 3 meses de prisión preventiva, que cumplirán en domicilios de familiares. El magistrado otorgó 4 meses a la fiscalía y las defensas para investigar lo que ocurrió.

Una de las incógnitas que aún no se desveló es la causa de la muerte de la víctima, que trabajaba en el servicio de recolección de residuos de la Municipalidad. Los peritos que hicieron la autopsia no pudieron establecerlo. Por eso, se pidieron estudios complementarios toxicológicos y anatomopatológicos.

Brenda relató anoche que la marcha comenzó este lunes minutos después de las 18. “Vino muchísima gente y estamos muy contentos por el apoyo”, destacó. Estimó que la columna de manifestantes alcanzó “las tres cuadras”.

La comunidad de Villa La Angostura se manifestó anoche por el pedido de justicia por Robinson Gatica. Foto: Gentileza

“Lo que pasa es que mi hermano era muy querido”, sostuvo Brenda. Dijo que el reclamo de todos fue por “justicia para mi hermano”. Aseguró que la pelea será hasta el final, cuando los responsables del homicidio sean condenados.

“Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la marcha y también a los que no pudieron venir, será la próxima que se hará el 20 de agosto”, anunció. Dijo que hubo apoyos en Bariloche y en Cutral Co al reclamo para que el crimen de Robin no quede impune.

Relató que la marcha había pasado frente a la comisaría 29 donde se manifestaron. Después, continuaron por toda la avenida Arrayanes hasta finalizar en la plaza San Martín alrededor de las 20.30.

“Nuestro pedido es que se haga justicia y que no vuelva a pasar con otro joven y que la Policía nos cuide, que no nos mate”, resumió Brenda.

Contó que también pidieron justicia por Rodrigo Huanel y Toty Flores, dos crímenes que ocurrieron años atrás en Villa La Angostura y quedaron impunes.

Respecto a la posibilidad de que el homicidio de su hermano quede impune, Brenda admitió que “el miedo siempre está, pero nos vamos a movilizar hasta tener justicia”. Además, informó que la familia se constituyó como querellante en la causa.

Los ejes de la investigación judicial por el crimen de Gatica

Según la teoría de la fiscalía, los policías llegaron alrededor de las 6 del 20 de julio último a una casa del barrio Las Piedritas tras un llamado del hermano de la víctima, que pedía la presencia del personal de la comisaría 28 porque Gatica estaba descontrolado presuntamente porque había consumido cocaína.

De Lillo relató que Gatica tenía un cuchillo con el que amenazaba a sus familiares. La pareja del empleado municipal y los 3 hijos del matrimonio estaban en la vivienda.

Los empleados policiales entraron al domicilio de Gatica, para intentar arrestarlo. Pero no pudieron. Dos policías sufrieron cortes leves. Por eso, salieron de la casa. Después, la esposa logró que Gatica le entregara el cuchillo que tenía y lo arrojó fuera de la vivienda y se retiró a una casa contigua.

Los policías efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma y volvieron a entrar a la vivienda, cuando Gatica ya estaba solo. Un policía disparó con su arma reglamentaria, pero no hirió al joven exaltado.

De Lillo señaló que los policías golpearon a la víctima, que ya estaba desarmado, en el piso y esposado. Después, los policías pidieron una ambulancia. Cuando los médicos llegaron a la casa, constataron que Gatica había muerto.