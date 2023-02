Va a juicio el hombre que prendió fuego la casa con su pareja e hijos adentro, en Plottier

Pablo Oscar Vilo salió de la vivienda familiar, en el barrio Obrero de Plottier. En medio de una más de las tantas discusiones de siempre, su pareja Nancy le dijo que quería separarse, después de 20 años de convivencia, dos hijos de 12 y 9 años, y muchas situaciones de violencia de género y maltrato. El hombre de 42 años regresó de inmediato con un bidón con combustible, y muy cerca estuvo de provocar una tragedia inmensa.

En una audiencia realizada este jueves, se resolvió que Vilo vaya a juicio oral ante un tribunal de tres jueces profesionales acusado de tentativa de homicidio agravado por el vínculo; por haber sido causado por un medio idóneo para crear peligro común y por haber sido causado por un hombre a una mujer mediando violencia de género (femicidio) por el caso de su pareja, y los mismos delitos salvo el agravante de femicidio respecto de sus hijos. La pena que podría recibir va de 10 a 15 años.

Según detalló la fiscal del caso María Eugenia Titanti, el hecho ocurrió el 26 de julio del 2022 a partir de las 17. Cuando regresó a la vivienda con el bidón con combustible, Vilo trabó la puerta para impedir la salida y empezó a rociar el comedor, donde estaban el hijo y la hija que tienen en común con Nancy.

Después fue al dormitorio donde estaba su pareja y la mojó a ella, a la cama y a un placard. Por último, prendió fuego todo.

Lograron escapar

Los hijos, al ver a su mamá quemándose, lograron escapar por una ventana y pidieron ayuda a una tía que vive cerca. Mientras, una vecina rescató a Nancy y la policía detuvo al imputado. Los testigos dicen que sonreía, mientras jugaba a apagar las llamas con una manguera de jardín.

El fuego es utilizado como un elemento disciplinador del cuerpo de las mujeres desde épocas remotas. Nancy, quien estuvo presente en la audiencia, lleva en su rostro las huellas de la agresión de su pareja. Su vida corrió peligro, y también la de los niños, que debieron recibir asistencia respiratoria. Vilo se quemó levemente las manos y la cara.

La teoría de la defensa

La defensora pública Eliana Lazzarini manifestó su desacuerdo con la descripción que hizo la fiscal Titanti. Se aferró a una frase que al parecer le dijo la víctima al imputado durante la discusión: «o vendés la casa o la quemás».

Afirmó que Vilo esparció combustible sobre las cosas, no sobre las personas. Debe ser acusado de causar un incendio que pusiere en peligro la vida de una persona, y de lesiones graves.

La fiscal Titanti replicó: «la defensa no lo enfoca con la perspectiva de género que se requiere en este caso. Para ella fue un accidente o un daño. Se olvida del historial de violencia. La última denuncia de Nancy fue en 2019. Y no dice que Vilo trabó la puerta de salida, no quería quemar sólo la casa».

El juez Lucas Yancarelli dijo que la teoría del caso de la fiscalía es razonable, que existió riesgo de vida, y dispuso la elevación a juicio de la causa. Serán citados a declarar 35 testigos en fecha a confirmar.