Viedma: piden declarar culpable a un policía por abuso sexual contra una compañera dentro de una comisaría

El Ministerio Público Fiscal solicitó que un agente de la Policía de Río Negro sea declarado culpable por un hecho de abuso sexual agravado ocurrido en una comisaría de Viedma. Según la acusación, el imputado se habría aprovechado de su posición jerárquica para cometer el delito contra una empleada administrativa con la que compartía ámbito laboral.

Durante la mañana de este martes se desarrolló el debate oral y público, que comenzó a las 8 y se extendió hasta pasadas las 13. En ese período declararon siete testigos y se expusieron distintas pruebas. En su alegato de clausura, la Fiscalía solicitó al tribunal que se lo declare culpable del delito de abuso sexual simple agravado, al considerar acreditados los hechos.

La acusación

De acuerdo a la acusación, el episodio ocurrió el 4 de julio de 2025 en una dependencia policial ubicada en inmediaciones de los barrios América y 20 de Junio. El hombre, que se desempeñaba como Oficial Inspector, habría abusado de una agente administrativa en el interior de una oficina del área de Asuntos Internos. La Fiscalía sostuvo que el imputado le tomó la mano a la víctima y la obligó a tocar sus genitales por encima de la ropa, mientras realizaba una expresión de connotación sexual.

Según la fiscalía el imputado se valió de su jerarquía dentro de la Comisaría 34 para cometer el hecho. Foto: Marcelo Ochoa.

Uno de los ejes centrales de la acusación fue el aprovechamiento de la superioridad jerárquica. En ese sentido, la fiscal afirmó que el hecho ocurrió en el contexto señalado y que la relación de subordinación fue determinante. También remarcó que la declaración de la denunciante fue clara, consistente y sin contradicciones en sus aspectos centrales, además de coincidir con otros testimonios de su entorno laboral y familiar.

Pruebas y testimonios

La acusación destacó que el hecho se produjo en un ámbito reservado, propio de una oficina institucional, lo que explicaría la ausencia de testigos presenciales. Entre los testimonios, se valoró el de una familiar que advirtió cambios en el comportamiento de la víctima tras el episodio, así como el de una superior jerárquica que tomó conocimiento del caso en el marco de otra denuncia contra el mismo imputado y promovió la intervención del gabinete psicosocial.

En relación con la prueba pericial, un profesional del Cuerpo Médico Forense expuso que se detectaron indicadores compatibles con estrés postraumático y que no se observaron signos de simulación ni interferencias en el relato. Además, señaló que no podía considerarse la existencia de consentimiento debido al contexto de subordinación jerárquica.

Por su parte, la defensa solicitó la absolución del acusado al considerar que no se alcanzó el grado de certeza necesario para acreditar el hecho. Planteó la existencia de hipótesis alternativas y la presencia de una duda razonable, además de cuestionar la consistencia del relato de la denunciante. El imputado declaró en dos oportunidades y sostuvo su inocencia.

Cuándo se conocerá el veredicto

Finalizada la etapa de alegatos, el tribunal dio por clausurado el debate. La lectura del veredicto se realizará el próximo 28 de abril.