Investigan a un joven de Río Negro por posteos violentos: allanaron su casa y hallaron un arsenal con simbología nazi

Los efectivos federales retiraron del domicilio armas, dispositivos electrónicos y objetos incorporados a la causa judicial.

Un joven de 18 años quedó bajo investigación en Contraalmirante Cordero luego de que -esta semana- la Policía Federal allanara su vivienda por la difusión de publicaciones con simbología nazi y mensajes vinculados al uso de armas de fuego en redes sociales. El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina en una causa que tramita en la Justicia Federal de General Roca por intimidación pública, actos discriminatorios y tenencia ilegal de armas.

La investigación comenzó en redes sociales

La causa se inició a partir de una serie de publicaciones detectadas en distintas plataformas digitales. Según la pesquisa, el usuario compartía imágenes con propaganda antisemita y contenidos violentos relacionados con armas.

La Unidad Fiscal Federal de Roca, a cargo de Matías Zanona, tomó intervención y encomendó la investigación a la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén. A través de tareas de campo y ciberpatrullaje, los efectivos lograron identificar al presunto autor de los posteos y vincularlo con una vivienda de la localidad.

Fuentes ligadas al caso señalaron que el objetivo fue determinar “al responsable del contenido difundido” y establecer si existía riesgo concreto detrás de las publicaciones.

Qué encontraron en la vivienda

Con la orden del Juzgado Federal de General Roca, los agentes ingresaron al inmueble ubicado sobre calle Diagonal Quinquela Martín.

Durante el allanamiento secuestraron dos rifles, una pistola de aire comprimido, un arma casera, 14 cuchillos de caza, municiones de distintos calibres, cartuchos, fulminantes y otros elementos utilizados para fabricar armas artesanales.

También fueron incautados una CPU, dos teléfonos celulares, documentación y objetos con simbología nazi que ahora serán analizados por los investigadores.

La causa sigue en la Justicia Federal

Todo el material quedó a disposición del magistrado interviniente. La investigación buscará establecer el alcance de las publicaciones y el origen de las armas halladas en la vivienda.