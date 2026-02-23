Violento episodio en Plottier: disparó contra un auto en plena Ruta 22 y secuestró a una joven



La justicia de Neuquén formuló cargos este lunes contra un hombre que protagonizó una mañana de terror en la zona de Plottier. El imputado no solo abrió fuego contra otro automovilista tras un altercado de tránsito, sino que luego mantuvo cautiva a una joven bajo amenazas con un arma de guerra.

Ataque armado en el ingreso a La Herradura

El hecho ocurrió el pasado sábado, entre las 7:50 y las 10:00 de la mañana. Según la acusación presentada por la fiscal Valeria Panozzo, el imputado circulaba en un Ford Focus cuando, a la altura de la intersección de Ruta 22 y calle Trocomán, mantuvo una disputa vial con el conductor de un Volkswagen Gol.

La reacción del agresor fue desproporcionada: efectuó al menos cinco disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Uno de los proyectiles impactó en la ventanilla trasera y atravesó el habitáculo a la altura de la cabeza del conductor. Por milagro, no se registraron heridos.

Fuga y privación ilegítima de la libertad

Tras el ataque, el hombre se dio a la fuga con varias jóvenes a bordo de su vehículo. Minutos después, tras dejar a algunas de ellas, impidió que una de las jóvenes descendiera del auto.

Según el relato fiscal, el acusado le arrebató el teléfono celular para incomunicarla, la retuvo contra su voluntad bajo amenazas constantes, utilizó el arma de fuego para intimidarla y evitar que escapara.

Finalmente, el sujeto fue interceptado por la policía en la calle Las Violetas. En el procedimiento se secuestró una pistola 9 milímetros con la numeración limada, cargada y lista para disparar, para la cual no tenía autorización legal.

Calificación legal y medidas cautelares

La fiscalía calificó los hechos bajo tres figuras legales en concurso real. La de abuso de arma, la privación ilegítima de la libertad (doblemente agravada por el uso de arma y amenazas) y la portación de arma de guerra sin la debida autorización.

Resolución Judicial

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. A pesar de la gravedad del caso, debido a que el imputado no posee antecedentes, se acordó una detención domiciliaria por un mes con controles policiales aleatorios dos veces al día.

El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de esta medida derivará inmediatamente en el traslado a una unidad de detención bajo prisión preventiva.