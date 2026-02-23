Continúa la investigación por el femicidio en Choele Choel y esperan autopsias: el rol clave de las pericias

La fiscalía descentralizada de Choele Choel continúa con la investigación por el femicidio de Sofía González, de 35 años, mientras aguarda los resultados de las autopsias que serán determinantes para avanzar en la causa. El caso generó fuerte conmoción en la comunidad del Valle Medio y se mantiene bajo estricta intervención judicial, con nuevas pericias en marcha.

Autopsias y nuevas pericias

Durante esta jornada se concretó la autopsia al cuerpo de la víctima, mientras que el análisis forense sobre Cristian Damián Cuello, de 39 años y señalado como sospechoso, se realizará en las próximas horas.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que también trabajará en el lugar del hecho la Unidad Operativa de Investigación, con el objetivo de profundizar la recolección de pruebas.

La investigación penal se inició el sábado tras la denuncia de la familia, que no tenía noticias de la joven desde hacía dos días. Personal de la comisaría 8 se acercó al domicilio del barrio Villa Unión, donde se encontraron con la escena del hecho.

Hallazgo del sospechoso

A partir de las primeras diligencias y el análisis de cámaras de vigilancia, se logró identificar al hombre, quien era pareja de la víctima.

Se desplegó un operativo de búsqueda con intervención del Coer , Brigada de Investigación, personal policial y división de canes. El sospechoso fue hallado sin vida el domingo alrededor de las 14 en una zona conocida como «La Medialuna», cercana al río y a unos cinco kilómetros de la ciudad.

Investigación en curso

La fiscalía continúa con la solicitud de nuevas pericias y análisis de evidencia para reconstruir lo ocurrido tanto en la vivienda como en el sector donde fue encontrado el hombre.

Con los resultados preliminares de las autopsias se espera contar con información clave para determinar las circunstancias de ambos fallecimientos y avanzar en el esclarecimiento del femicidio en Choele Choel.