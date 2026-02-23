Muerte de un niño de un año en Neuquén: hay dos demorados

Muerte de un niño de un año en Neuquén: investigan el entorno familiar y hay dos detenidos. Foto Matías Subat.

El populoso barrio San Lorenzo Sur de Neuquén capital se vio sacudido al confirmarse la muerte de un pequeño de apenas un año y medio. El menor había ingresado en grave estado al hospital Heller ayer por la noche, tras ser encontrado dentro de un balde con agua. Por el contexto de muerte el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación de carácter urgente para esclarecer las circunstancias del hecho, que por el momento mantiene a dos personas bajo custodia policial.



Los hechos: un pedido de auxilio desesperado



El trágico episodio comenzó anoche, alrededor de las 20:40, cuando una mujer se presentó en el destacamento policial del barrio San Lorenzo Sur solicitando ayuda desesperadamente. Según su testimonio preliminar, habría encontrado al niño dentro de un balde con agua y con el rostro semi sumergido.

Ante la gravedad del cuadro, un móvil policial trasladó al menor bajo «código rojo» hacia el Hospital Heller. A pesar de los esfuerzos, la médica de guardia confirmó el deceso del niño a los pocos minutos de ingresar al nosocomio.



Investigación en curso y detenciones



La fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Dolores Franco, lideran las actuaciones para determinar si se trató de un accidente doméstico o si existen indicios de criminalidad. Como resultado de las primeras pesquisas, se confirmó que hay dos personas demoradas vinculadas al caso, cuya situación procesal se definirá en las próximas horas.



Medidas clave dispuestas por la fiscalía

Desde el Ministerio Público Fiscal se solicitaron varias acciones para sumar datos en la investigación. La primera fue la realización de la autopsia para determinar la causa fehaciente de muerte.

Otra de las medidas ordenadas por la fiscalía fue el llanamiento en el domicilio donde ocurrió el hecho para recolectar evidencia.

También el MPF solicitó informes a otros organismos del Estado para verificar si existían intervenciones previas o antecedentes de vulneración de derechos en el grupo familiar.

Por el momento, el caso se maneja con reserva por la gravedad de los hechos que tienen como víctima a un niño. Mientras, se esperan los resultados de las pericias forenses que serán determinantes de cara a posibles imputaciones.