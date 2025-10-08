Volcó a 200 km/h y murió su acompañante en Neuquén: finalmente, evitó el juicio con una probation

El Tribunal de Impugnación de Neuquén otorgó la probation al conductor que provocó un vuelco fatal en 2024.

Tras un primer intento fallido, un tribunal de Neuquén concedió la suspensión de juicio a prueba (probation) al conductor de un vehículo que, en junio de 2024, protagonizó un vuelco fatal a más de 200 km/h en la Ruta provincial 51. En el siniestro murió su acompañante, Edgar David Bartes. Hubo un recurso que revocó la primera decisión de la Justicia.

La decisión fue adoptada por las juezas Patricia Lupica Cristo, Liliana Deiub y el juez Mauricio Macagno, quienes revocaron nuevamente una resolución del juez de garantías que había rechazado el beneficio, en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella particular.

El vuelco que causó la muerte de Bartes

El hecho ocurrió el 29 de junio de 2024, cerca de las 14:00, sobre la ruta provincial N° 51, a unos 15 kilómetros al oeste de la rotonda con la Ruta 7. El imputado conducía un BMW M240 con Bartes como acompañante. Según las pericias, circulaba a 203 km/h, casi el doble del límite permitido de 110 km/h.

A esa velocidad, se produjo la explosión del neumático trasero izquierdo, lo que desestabilizó el vehículo y provocó el vuelco. Bartes murió en el lugar como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, mientras que el conductor sufrió lesiones menores.

Las pericias confirmaron que el vehículo se desplazaba “de manera negligente y antirreglamentaria”, con “culpa temeraria”, lo que llevó a la fiscalía a imputar al conductor por homicidio culposo doblemente agravado.

Oposición fiscal y rechazo inicial

En octubre de 2024, el asistente letrado Pablo Jávega formuló cargos por homicidio culposo en carácter de autor, y la fiscal Silvia Moreira se opuso a que el proceso se resolviera mediante una probation. La querella, en representación de la familia de Bartes, acompañó la postura del MPF.

El juez de garantías Cristian Piana coincidió con la oposición y resolvió que la suspensión del juicio a prueba “no podía prosperar” dado que la pretensión de pena del Ministerio Público Fiscal superaba los tres años condicionales previstos para habilitar el beneficio.

En su fallo, Piana sostuvo que existían “múltiples elementos” que justificaban continuar con el proceso hacia un juicio oral, atendiendo además a la política de persecución penal vigente en la provincia.

El cambio de criterio del Tribunal de Impugnación

Sin embargo, el 21 de julio de 2025, el Tribunal de Impugnación neuquino revocó esa decisión. Las juezas Lupica Cristo y Deiub, junto con el juez Macagno, consideraron que el juez no había evaluado correctamente la posibilidad de aplicar una pena condicional, y que las políticas del MPF “no resultan obligatorias para los magistrados”.

Se ordenó entonces que otro juez revisara la medida. En una nueva audiencia, en agosto, el juez Raúl Aufranc volvió a respaldar la posición fiscal y negó el beneficio, habilitando la continuidad del proceso.

La defensa interpuso una nueva impugnación, que finalmente prosperó. En una resolución adoptada esta semana, el mismo tribunal revocó el fallo de Aufranc y concedió directamente la probation, ordenando que en una próxima audiencia se definan las condiciones que deberá cumplir el imputado.

Próximos pasos judiciales

En esa audiencia, prevista para los próximos días, se determinarán las obligaciones y plazos de cumplimiento del acuerdo, entre ellas la posibilidad de que el acusado realice tareas comunitarias o indemnice económicamente a la familia de la víctima.

De esta manera, el tribunal consideró cerrado el debate sobre la procedencia de la suspensión de juicio a prueba, habilitando al imputado a evitar el juicio oral siempre que cumpla con los términos impuestos.

El caso vuelve a poner en debate la aplicación del beneficio de probation en delitos con víctimas fatales, especialmente cuando se trata de hechos vinculados a la conducción temeraria y al exceso de velocidad, una problemática recurrente en las rutas de Neuquén.