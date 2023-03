Volvieron a marchar para reclamar justicia por Brenda Díaz en Bariloche

Brenda Díaz tenía 30 años. A finales del año pasado le había comentado a su familia que estaba decidida a anotarse en la Universidad. Por ese motivo, se había propuesto aprobar una materia que adeudaba del secundario. Tenía su hija de 7 años, una pareja, y esperaba con optimismo el 2023. No había ningún indicio de que quisiera terminar con su vida, relató su hermano Facundo Blanco. Por eso, su familia directa sospecha de que la joven fue asesinada.

Así lo relató Blanco a RÍO NEGRO mientras portaba una pancarta con el rostro de su hermana y reclamaba justicia, en las escalinatas del acceso principal a la Municipalidad de Bariloche.

No estaba solo. A corta distancia, se encontraba su madre, visiblemente conmovida, y otros familiares que los acompañaban en la marcha que hicieron esta tarde de martes hasta el Centro Cívico de esta ciudad para visibilizar el caso de Brenda y exigir a la fiscalía que investigue el caso.

La explicación que recibieron en la fiscalía local es que se trató de un suicidio. La pareja encontró el 30 de diciembre a Brenda sin vida, en el domicilio de la madre. La joven vivía con su madre, en el barrio Nahuel Hue, pero justamente esos días se había ido de viaje.

La marcha comenzó en la escuela municipal de Arte La Llave, en la zona del Alto de Bariloche. Desde ese sitio, los familiares, amigos y conocidos de Brenda caminaron los casi 3 kilómetros de distancia hasta el centro de esta ciudad.

Los manifestantes bajaron por la calle Onelli. Inspectores de tránsito del municipio ayudaron para desviar a los vehículos y facilitar que los manifestantes avanzaran sin problemas. Después, siguieron por Moreno y avanzaron hacia el Centro Cívico frente a la mirada sorprendida de residentes y turistas. Es probable que ninguno haya escuchado del caso de Brenda.

Alrededor de las 19.30, los familiares y amigas de la joven se apostaron frente al acceso al edificio municipal, que estaba con las puertas cerradas. “Brenda Díaz fue asesinada en manos de un femicida”, decía la pancarta principal que sujetaban sus familiares.

Una joven tomó el megáfono y agradeció el acompañamiento de las personas que caminaron con ellos y sumaron sus voces al reclamo de justicia. Varias mujeres tenían carteles con el rostro de la joven.

Dos meses sin novedades

“Van a ser dos meses y la investigación sigue como estuvo en el primer momento”, expresó una joven. “Queremos justicia, que nos escuchen porque hay una persona que actuó mal”, sostuvo. “Van a ser dos meses que no tenemos novedades”, lamentó.

“¡Justicia por mi mamá!”, gritó la hija de Brenda. Y el grito se multiplicó en la plaza.

Blanco cuestionó el desempeño de los fiscales que hasta el momento intervinieron en la investigación preliminar. Manifestó su descontento con Guillermo Lista, Martín Lozada, Betiana Cendón y ahora con Gerardo Miranda que fue el fiscal último que los recibió. Reclamó que se investigue el caso y se esclarezca cómo murió su hermana.

Señaló que las explicaciones que recibieron hasta el momento en la fiscalía de Bariloche no los convencieron. Tampoco despejaron las dudas. Además, mencionó que todavía no hicieron las pericias al celular de Brenda para obtener alguna pista.

Comentó que les habían indicado que los golpes que la familia afirma que presentaba el cuerpo de la joven están relacionados con una enfermedad similar o parecida a la rosácea. Aseguró que su hermana vivía con su madre, quien “no le vio ninguna mancha”.

Su hermano insistió que Brenda no enfrentaba ninguna depresión, no estaba en tratamiento médico y no había manifestado indicios de querer terminar con su vida. Blanco desvinculó al hombre que era la pareja como posible sospechoso. Los familiares creen que pudo haber intervenido otra persona.